Čak 60 odsto ljudi u Srbiji bi pobeglo sa svog posla

Ubedljiva većina zaposlenih u Srbiji bi promenila posao odmah ako može, a njihovi pretpostavljeni žive u zabludi kako je radnicima super, pokazuje novo istraživanje

Čak 60 odsto zaposlenih u Srbiji namerava da promeni posao u narednih godinu dana, ako bude moglo. Do tog drastičnog podatka došlo je istraživanje „Šta to rade uspešne kompanije u Srbiji?“, koje su Infostud, TIM Centar, Osiguranik i Rezilient sproveli među preko tri hiljade zaposlenih i blizu hiljadu donosilaca odluka iz raznih industrija. Bizarno je što menadžeri u srpskim kompanijama očigledno žive u Diznilendu. Jer, oni procenjuju da svega 15 odsto njihovih