Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu

Danski reprezentativac Kristijan Eriksen kolabirao je u 65. minutu prijateljske utakmice protiv Ukrajine, nakon čega je meč prekinut. Fudbalski savez Danske saopštio je da je igrač svestan i da se oseća dobro

Danski fudbaler Kristijan Eriksen kolabirao je u 65. minutu utakmice protiv Ukrajine pred Svetsko prvenstvo. Meč je odmah prekinut, a lekarske ekipe uletele su na teren kako bi ukazale pomoć iskusnom asu. Sudija je odmah prekinuo utakmicu koja nije nastavljena. Prema navodima lokalnih medija i ljudi bliskih reprezentaciji, Eriksen je u stabilnom stanju napustio stadion i prebačen je na dalje preglede. Za sada nema zvaničnih informacija o težini zdravstvenog