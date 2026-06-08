Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu

Vreme pre 48 minuta
Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu

Danski reprezentativac Kristijan Eriksen kolabirao je u 65. minutu prijateljske utakmice protiv Ukrajine, nakon čega je meč prekinut. Fudbalski savez Danske saopštio je da je igrač svestan i da se oseća dobro

Danski fudbaler Kristijan Eriksen kolabirao je u 65. minutu utakmice protiv Ukrajine pred Svetsko prvenstvo. Meč je odmah prekinut, a lekarske ekipe uletele su na teren kako bi ukazale pomoć iskusnom asu. Sudija je odmah prekinuo utakmicu koja nije nastavljena. Prema navodima lokalnih medija i ljudi bliskih reprezentaciji, Eriksen je u stabilnom stanju napustio stadion i prebačen je na dalje preglede. Za sada nema zvaničnih informacija o težini zdravstvenog
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Drama kakvu fudbal nije želeo ponovo da vidi! Eriksen se uhvatio za grudi i srušio na teren, a uređaj ugrađen u njegovo srce…

Drama kakvu fudbal nije želeo ponovo da vidi! Eriksen se uhvatio za grudi i srušio na teren, a uređaj ugrađen u njegovo srce mogao bi da otkrije celu istinu!

Kurir pre 3 minuta
Brazil pronašao zamenu: Vesli propušta Mundijal

Brazil pronašao zamenu: Vesli propušta Mundijal

Danas pre 9 sati
Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu: ‘Dobro je’

Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu: ‘Dobro je’

Danas pre 9 sati
(VIDEO) Eriksen ponovo kolabirao tokom meča, potom obelodanjeno da je u stabilnom stanju

(VIDEO) Eriksen ponovo kolabirao tokom meča, potom obelodanjeno da je u stabilnom stanju

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUkrajinaFudbalski savezDanska

Sport, najnovije vesti »

Florentino Perez ostaje na čelu Reala

Florentino Perez ostaje na čelu Reala

RTS pre 3 minuta
Drama kakvu fudbal nije želeo ponovo da vidi! Eriksen se uhvatio za grudi i srušio na teren, a uređaj ugrađen u njegovo srce…

Drama kakvu fudbal nije želeo ponovo da vidi! Eriksen se uhvatio za grudi i srušio na teren, a uređaj ugrađen u njegovo srce mogao bi da otkrije celu istinu!

Kurir pre 3 minuta
Rusija ima dve šampionke Rolan Garosa – a jedna ima posebnog idola: „Divim se Novaku“

Rusija ima dve šampionke Rolan Garosa – a jedna ima posebnog idola: „Divim se Novaku“

Sputnik pre 3 minuta
Fenerbahče ide dalje sa novim-starim predsednikom

Fenerbahče ide dalje sa novim-starim predsednikom

Sport klub pre 18 minuta
Bogdan Bogdanović doneo odluku!

Bogdan Bogdanović doneo odluku!

B92 pre 3 minuta