Snažan zemljotres pogodio Filipine: Najmanje 12 mrtvih, stotine povređenih

Zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio je Filipine, izazvavši žrtve, povrede i upozorenja na cunami širom Pacifika

Najmanje 12 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali koji je danas pogodio Filipine. Povređeno je više od 200 ljudi. Nakon zemljotresa izdata su upozorenja na cunami na Filipinima, u susednoj Indoneziji, kao i upozorenje američkog Sistema za upozoravanje na cunami. Stanovništvu u priobalnim područjima savetovano je da se skloni na uzvišenja. Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB —