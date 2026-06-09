Drama u Zrenjaninu: U firmi pronađeno 130 tona opasnog otpada, vlasnik nije imao dozvolu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su kineskog državljanina H. J. (63), jer je pretresom njegove firme pronađeno više od 130 tona opasnog otpada za koji nije posedovao dozvolu za skladištenje.

U pretresu privrednog društva u kojem je osumnjičeni odgovorno lice policija je pronašla oko 30 tona otpadnih akumulatora, 52 tone istopljenog olova i 50 tona plastike za koje se sumnja da je opasan otpad, a za koji ne poseduje dozvolu nadležnog organa za skladištenje. On je osumnjičen za krivična dela unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu. Uhapšen je