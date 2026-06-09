Pao avion u Hrvatskoj: Dve osobe povređene; Službe na terenu

B92 pre 4 sati
Pao avion u Hrvatskoj: Dve osobe povređene; Službe na terenu

Dve muške osobe lakše su povređene u padu žirokoptera na sportskom aerodromu u Vrsaru, najverovatnije prilikom poletanja sa visine od oko dva metra.

Dve muške osobe, najverovatnije strani državljani, lakše su povređeni u padu žirokoptera, letilice koja tehnički funkcioniše kao hibrid aviona i helikoptera, koji se dogodio danas na aerodromu u Vrsaru. Okolnosti nesreće biće poznate nakon uviđaja. Prema pisanju zagrebačkih medija, avion je pao pri poletanju sa aerodroma u Vrsaru. "Sve je dobro prošlo. Primili smo dojavu o padu žirokoptera u Vrsaru, na sportskom aerodromu. Odmah smo aktivirali medicinsku službu,
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