Putinovi komandanti ga pogrešno informišu?; "Verovatno, ali razlog zašto laže je nebitan"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je optimističan i veruje da se, više od četiri godine nakon početka ruske invazije, tok najvećeg rata u Evropi od 1945. godine polako okreće u korist Ukrajine.

U opširnom intervjuu iz Londona, Zelenski je ocenio da je vojna situacija za Kijev najpovoljnija u poslednje dve i po godine. "Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat, ali možemo reći da iz dana u dan gube inicijativu", istakao je u velikom intervjuu za Gardijan. Kremlj je pretrpeo niz neuspeha u protekloj nedelji. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina, Sankt Peterburg, zapalivši naftne terminale i gust dim koji