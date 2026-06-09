Putinovi komandanti ga pogrešno informišu?; "Verovatno, ali razlog zašto laže je nebitan"

B92 pre 54 minuta
Putinovi komandanti ga pogrešno informišu?; "Verovatno, ali razlog zašto laže je nebitan"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je optimističan i veruje da se, više od četiri godine nakon početka ruske invazije, tok najvećeg rata u Evropi od 1945. godine polako okreće u korist Ukrajine.

U opširnom intervjuu iz Londona, Zelenski je ocenio da je vojna situacija za Kijev najpovoljnija u poslednje dve i po godine. "Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat, ali možemo reći da iz dana u dan gube inicijativu", istakao je u velikom intervjuu za Gardijan. Kremlj je pretrpeo niz neuspeha u protekloj nedelji. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina, Sankt Peterburg, zapalivši naftne terminale i gust dim koji
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