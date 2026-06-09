‘Mundijal nije naš, već njihov’: Navijači koji ne mogu da dobiju američku vizu

BBC News pre 2 sata | Nadija Huraimi - BBC na

Abdulla Adnan Irački navijač Abdula Adnan nije uspeo da dobije vizu za putovanje u SAD kako bi gledao utakmice svoje reprezentacije.

Kad se fudbalska reprezentacij Iraka krajem marta kvalifikovala za Svetsko prvenstvo, Abdula Adnan je kupio karte za utakmice protiv Norveške i Francuske, koje će se ovog meseca igrati u Bostonu i Filadelfiji.

„Otići na utakmicu, na stadion, videti masu, navijanje i gledati moj tim - za mene je to sve na svetu“, kaže on.

„To je osećanje sa kojim ne može da se uporedi nijedno drugo.“

Ovo je tek drugi put da se Irak kvalifikovao za Svetsko prvenstvo u fudbalu - prvi put je bilo 1986. godine.

Ali pokazalo se da dobijanje vize nije nimalo lako.

A Adnan u tome nije bio usamljen.

Navijači više od četvrtine zemalja koje učestvuju na Svetskom prvenstvu suočavaju se sa zabranom putovanja ili značajnim preprekama za dobijanje viza, pokazuje analiza podataka o putovanjima BBC Svetskog servisa.

Međutim, Iran nije na Trampovom spisku zabrane putovanja, tako da je u Adnanovom slučaju prepreka bila sasvim neočekivana.

Posle izbijanja američko-izraelskog rata sa Iranom, Amerika je ukinula rutinske konzularne usluge u Iraku zbog zabrinutosti za bezbednost u regionu.

To znači da ne postoji mesto u ovoj zemlji na kom Adnan i drugi irački navijači mogu da dobiju vize, jer moraju da obave taj razgovor lično.

I zato je Adnan odlučio da otputuje u susedni Jordan kako bi pokušao da dobije vizu u tamošnjoj američkoj ambasadi.

Ali kad je stigao na zakazani razgovor, osoblje mu je saopštilo da zato što nije državljanin Jordana, ambasada ne može da mu izda vizu.

Karte za utakmice i putovanje do Jordana koštali su ga oko 1.800 dolara.

Razmišljao je da proba sa američkom ambasadom u Turskoj, ali budući da nema garancija uspeha, a proces bi mogao da potraje i dve nedelje, odustao je, pošto nije bio u mogućnosti da provede toliko vremena van kuće.

Julien Kouadio Adonis Džulijen Kouadio Adonis, na slici sa članovima navijačkog udruženja Obale Slonovače, kaže da su ograničenja putovanja „oblik segregacije“

Navijači iz drugih zemalja rekli su za BBC da druge prepreke takođe izazivaju široko rasprostranjen bes i uznemirenje.

Jedna od barijera je spisak predsednika Trampa sa zabranama i širim ograničenjima za određene zemlje, među kojima su četiri koje se takmiče na Svetskom prvenstvu – Haiti, Iran, Senegal i Obala Slonovače.

To znači da je njihovim državljanima zabranjeno da dobiju onu vrstu vize za posetioce kakvu američke vlasti preporučuju navijačima.

Džulien Kouadio Adonis iz udruženja navijača Obale Slonovače, Nacionalnog saveta za podršku Slonovima, kaže: „To je oblik segregacije koje ne sme tako da se nazove, ali dokazi su tu.“

„Nijedna evropska zemlja se nije suočila s ovom vrstom ograničenja. Zašto Afrika?“

Njegovo udruženje obično šalje na Svetsko prvenstvo grupu navijača, ali je odlučilo da se ne trudi čak ni da otputuje u SAD zbog važećih propisa.

Iako oseća olakšanje što će izbeći „preterane“ cene karata za koje je video da variraju od 300 do 5.000 američkih dolara, Adonis veruje da zemlji koja ne želi da ugosti navijače kvalifikovanih timova ne bi smelo da se dozvoli da bude domaćin Svetskog prvenstva.

„Fudbal je spektakl, a spektaklu su potrebni ljudi koji ga gledaju“, kaže on, dodavši da je Amerika potpuno „promašila poentu“.

Aliou Ngom Senegalski navijač Aliou Ngom smatra da nema smisla čak ni podnositi zahtev za vizu da bi gledao kako njegov tim, poznat kao Lavovi Terange, igra u SAD

Četrdeset dve imućnije zemlje imaju koristi od programa izuzeća od vize, gde se prijave vrše onlajn preko američkog Elektronskog sistema za odobrenje putovanja (Esta).

Ovo košta oko 40 dolara.

Na tom spisku nema afričkih zemalja.

Ljudi kojima je potrebna viza moraju da plate 185 dolara, odu na razgovor uživo i dokažu nameru da napuste SAD posle putovanja i/li sposobnost da plate sve troškove boravka.

Međutim, u maju su SAD najavile da će odustati od zahteva za depozit koji je išao i do 15.000 dolara za ljude iz zemalja koje su se kvalifikovale za Svetsko prvenstvo kao što su Alžir, Zelenortska Ostrva, Obala Slonovače, Senegal i Tunis, pod uslovom da imaju važeće karte za utakmice na prvenstvu.

Navijači iz Senegala i Obale Slonovače morali su da obezbede vize pre decembra.

Senegalski navijač Aliou Ngom bio je na poslednja dva Svetska prvenstva, u Kataru i Rusiji.

Za njega, jedna od najvažnijih stvari na turniru je videti „kulture iz čitavog sveta kako se susreću“.

Nekoliko igračica senegalskog ženskog košarkaškog tima nije dobilo američke vize prošle godine, i, poput Adonisa, Ngom smatra da nema mnogo smisla prijavljivati se za vizu kao navijač.

BBC analiza podataka američkog Stejt departmenta pokazala je da stopa odbijanja viza za državljane 11 od 48 zemalja koje su se kvalifikovale za Svetsko prvenstvo premašuje 40 odsto.

U to spadaju podnosioci zahteva svih vrsta, ne samo oni koji žele da gledaju Svetsko prvenstvo.

Poređenja radi, prosečna stopa odbijanja zahteva za poslovne vize B1 i turističke vize B2 – tip preporučen za navijače koji idu na ovaj turnir – iz svih zemalja je 34 odsto.

Podaci pokrivaju period od oktobra 2024. do kraja septembra 2025, tako da ne obuhvataju fudbalske navijače koji su se prijavili u poslednjih osam meseci.

Tih 11 zemalja su Ekvador, Egipat, Haiti, Alžir, Uzbekistan, Zelenortska Ostrva, Jordan, Iran, Demokratska Republika Kongo, Gana i Senegal.

Uz visoku stopu odbijanja, navijačima iz ovih zemalja je teško da znaju da li da rizikuju i skupo plate karte za utakmice pre nego što podnesu zahtev za vizu, koju bi mogli da ne dobiju.

Ako kupe karte direktno od FIFA, mogu da ih preprodaju na sajtu ove organizacije ako moraju i da koriste sistem propusnica FIFA Pas da ubrzaju proces podnošenja zahteva za vizu.

„FIFA Pas je pozitivan korak zato što se trudi da ubaci vlasnike karata u prioritetne zakazane razgovore za vizu“, kaže Selin Atalah, koja vodi imigracionu advokatsku kancelariju nadomak Bostona, u Masačusetsu.

Ali ona dodaje da iako to ubrzava proces, ne čini ništa verovatnijim da će viza biti odobrena.

„Vizni sistem je nevidljivi čuvar dveri Svetskog prvenstva“, kaže Atalah.

„FIFA može da proda kartu, ali američka vlada odlučuje ko dobija vizu, a CBP [Carinska i granična zaštita] odlučuje ko zapravo može da uđe.“

Čak i sa vizom, svakom ko putuje u SAD nije zagarantovan ulazak po dolasku, jer granična policija i dalje može da vrati ljude.

Abu Kas je vođa navijačkog udruženja iz Jordana, zemlje u kojoj je 57 odsto zahteva za vizu za SAD bilo odbijeno za godinu dana do kraja septembra 2025.

„Odbijaju sve ljude u poslednja tri do četiri meseca“, kaže on, dodavši da ne zna ni za jednog navijača koji je dobio vizu.

Iz jordanskog udruženja navijača u SAD rekli su za BBC da znaju za samo jednog čoveka koji je dobio vizu.

Kas kaže da je poneo sa sobom više od 42 dokumenta na zakazani razgovor za vizu u jordanskoj prestonici Amanu, gde je njegov zahtev bio odbijen.

SAD ne daju razlog kad odbiju da izdaju vizu.

„Svetsko prvenstvo nije naše“, kaže Kas.

„Ovo Svetsko prvenstvo nije za Arape, ono je za njih. Ako je šef udruženja navijača bio odbijen, ko će onda biti prihvaćen?“

Američke vlasti kažu da njihov imigracioni sistem mora da bude strog i rigorozan zbog izazova sa kojima se suočavaju u upravljanju ogromnim prilivom ljudi koji prelaze granicu zemlje.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD saopštilo je da je bilo više od 538.000 „slučajeva ostanka po isteku vize“ od ljudi koji su bili na privremenim vizama između oktobra 2023. i septembra 2024.

A Istraživački centar Pju procenjuje da je 2023, pre nego što je predsednik Tramp pokrenuo kampanju protiv ilegalnih migranata, njih 14 miliona živelo u SAD.

Portparol Stejt departmenta rekao je za BBC da je administracija bila „spremna da primi posetioce iz čitavog sveta za najveće i najveličanstvenije Svetsko prvenstvo u istoriji“.

Dodali su da „većina stranih navijača nije morala da koristi FIFA Pas zato što su bili državljani Kanade ili jedne od 42 zemlje koje su se kvalifikovale za bezvizna putovanja“ ili su već imali vizu.

Rekao je da će „oni posvetiti vreme neophodno da bi bili sigurni da podnosilac zahteva ne predstavlja rizik po bezbednost i sigurnost Sjedinjenih Američkih Država“.

„Procenjujemo svaki zahtev za vizu pojedinačno, od slučaja do slučaja, posle rigoroznog pregleda i odobrenja kako bi odredili da li je pojedinac podložan za dobijanje vize po američkim zakonima“, dodao je.

AFP via Getty Images Servisni centar Haja u Dohi 2022. godine - Katar je saopšđtio da se više od 1,5 miliona ljudi prijavilo za njenu Haja propusnicu

Zemlje koje su bile domaćin poslednja četiri Svetska prvenstva organizovale su specijalne vizne sisteme za navijače, mada odobrenje putnih dokumenata i dalje nije bilo zagarantovano.

Godine 2022, vlasti u Kataru su izdale Haja karticu koja je služila istovremeno kao obavezna identifikacija navijača i ulazna viza tokom trajanja turnira.

Svi zahtevi su se podnosili onlajn.

Iako je za mnoge navijače sistem bio zgodan, mali broj se požalio da su naišli na tehničke probleme, a neki jemenski navijači su rekli da su kartice bile otkazane bez upozorenja, prema Bliskoistočnom oku.

Na Svetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, bio je aktiviran sličan sistem.

Navijači sa kartama koji su se registrovali za program Fan ID dobili su identifikacioni dokument koji im je omogućio da uđu u zemlju bez vize.

To nije zahtevalo lično podnošenje zahteva.

A na turnirima u Brazilu 2014. i Južnoafričkoj Republici 2010. godine uvedene su specijalne kategorije viza kako bi se olakšao proces navijačima.

Iako su Kanada i Meksiko zajednički domaćini turnira, 78 od 104 utakmice, među njima i finale, igraće se u gradovima širom SAD.

Imigracione i vizne šeme Kanade i Meksika razlikuju se od onih u SAD.

Nijedna od dve zemlje nije uvela zabrane putovanja za određene zemlje, mada je Kanada, baš kao i SAD, nedavno uvela ograničenja ulaska zemljama pogođenim skorašnjom epidemijom ebole u Africi, što obuhvata kvalifikovanu zemlju za turnir Demokratsku Republiku Kongo.

Kanada traži od ljudi da podnesu biometričke podatke na zahtevima za vizu, a postoje dve zemlje koje su se kvalifikovale za Svetskog prvenstvo, Iran i Zelenortska Ostrva, u kojima Kanada nema objekte u kojima bi ljudi mogli biti skenirani.

Kanada ne razvrstava stopu odbijanja zahteva po tipovima viza ili zemljama, ali njena ukupna stopa za 2025. godinu bila je 54 odsto.

Meksiko ne objavljuje podatke o odbijanju zahteva za vizu.

On zahteva od podnosilaca zahteva da se prijave lično u ambasadi ili konzulatu.

Od zemalja koje su se kvalifikovale za Svetsko prvenstvo ima ih osam – Zelenortska Ostrva, Demokratska Republika Kongo, Obala Slonovače, Senegal, Uzbekistan, Bosna i Hercegovina, Tunis i Irak – kod kojih Meksiko nema diplomatsko predstavništvo u koje ljudi mogu da odu.

Dodatno izveštavanje: BBC njuz Afrika

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(BBC News, 06.09.2026)