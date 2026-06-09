Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

BBC News pre 39 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

REUTERS/Florion Goga Uprkos masovnim protestima širom Albanije, Edi Rama odbacuje tvrdnje da projekat na jugu zemlje može da ugrozi prirodu

Dok se protesti u Albaniji protiv gradnje luksuznog kompleksa u zaštićenom području, navodno povezanog sa Ivankom Tramp i Džaredom Kušnerom, ne smiruju ni posle više od dve nedelje, premijer Edi Rama tvrdi da ne odustaje od projekta.

„Biće to prelep projekat, uradićemo ga i bićemo ponosni što možemo da doprinesemo Evropi", rekao je u intervjuu za agenciju Rojters.

Hiljade ljudi ponovo su na ulicama glavnog grada Tirane tražili obustavu rada na projektu Zvernec, a 8. juna su ispred zgrade Vlade zahtevali i Raminu ostavku.

Iako su počeli kao ekološki, protesti u Albaniji su prerasli u „nacionalnu pobunu protiv starog sistema", kaže Redi Ametlari, istraživač Instituta za demokratiju i medijaciju iz Tirane, za BBC na srpskom.

Glavni razlozi su socijalni i ekonomski problemi, odsustvo vladavine prava i „arogancija" vlasti, dodaje.

„Značajno je i što je ovo počelo kao spontani protest, bez bilo kakve političke pozadine i privlači sve više ljudi, posebno mladih.

„Ovo je prvi je veliki protest u Albaniji posle studentskih demonstracija 2018. i 2019", kaže Ametlari, koji se bavi istraživanjem javne uprave i borbe protiv korupcije.

Serija protesta u Albaniji nazvana je „Revolucija flamingosa", između ostalog i zbog toga što protivnici izgradnje smatraju da bi kompleks mogao da ugrozi opstanak životinja, poput flamingosa, foka i drugih.

Mnogi demonstranti nose transparente i predmete u znaku te ptice, kao i poruke upućene albanskom premijeru, zetu i ćerki američkog predsednika Donalda Trampa, čija firma Afiniti partners navodno učestvuje u projektu.

Demonstranti tvrde da projekat vredan 1,4 milijarde evra ugrožava zaštićeni ekosistem Vjosa-Narta, kao i drugi posao na obližnjem ostrvu Sazan na jugu zemlje.

„Ima nas sve više i bićemo tu dok (Rama) ne podnese ostavku.

„Ne samo zbog zaštite biodiverziteta, već zbog svake nepravde sa kojom se suočavamo", rekao je Albano Luši, student i učesnik protesta, agenciji Rojters.

Investitor odbacuje te optužbe, navodeći da prati zahteve ekoloških studija uz pomoć međunarodnih stručnjaka.

REUTERS/Florion Goga Flamingosi su simbol uličnih protesta u Albaniji, jer hiljade ptica ove vrste žive u zaštićenom području Vjosa-Narta

Albanski premijer ih takođe negira, tvrdeći da će protivnici projekta biti „zadivljeni" kada bude završen, a najavljuje da bi to moglo da se dogodi do kraja ove decenije.

Dva projekta imaće ukupnu vrednost od pet milijardi evra, rekao je Rama 8. juna u intervjuu za agenciju Rojters.

„To je veliki san, a veliki snovi uvek nailaze na otpor", smatra on.

Rama kaže da je upoznao Kušnera i Ivanku Tramp prilikom njihove neformalne posete Albaniji pre nekoliko godina, a opisao ih je kao „prijatne, skromne i dobre ljude".

Lider Socijalističke partije Albanije predvodi vladu od 2013. godine, a demonstranti mu zameraju neuspeh u iskorenjavanju korupcije i nedovoljnu efikasnost javne uprave.

Pogledajte video o sukobima policije i demonstranata u Tirani

Frustracija 'starim sistemom'

Protesti su izbili 23. maja, prvo u blizini nacionalnog parka Vjosa-Narta, koji je bio opasan žičanom ogradom zbog početka radova.

U okršaju sa privatnim obezbeđenjem, nekoliko demonstranata je povređeno, ograda je ubrzo uklonjena, a Rama je priznao da je njeno postavljanje bilo „loša ideja".

Protesti su se proširili na prestonicu Tiranu, a kasnije i na druge velike albanske gradove poput Drača, Valone i Elbasana.

Na proteste sada „u značajnoj većini izlaze mladi ljudi koje frustrira 'stari sistem'" i žele da ga promene, kaže albanski analitičar Ametlari.

Taj „stari sistem" oličen je u Ediju Rami i Saliju Beriši, lideru opozicione Demokratske partije, a njih dvojica su „već 35 godina glavni protagonisti političke pozornice u Albaniji", dodaje.

Beriša je pre Rame osam godina bio premijer, a tokom 1990-ih i pet godina predsednik Albanije.

Na parlamentarnim izborima 2025. ove dve partije osvojile su ukupno 133 od 140 mesta u parlamentu.

U jeku protesta, Rama tvrdi da je na izborima je dobio podršku da projekte poput Zverneca „učini mogućim".

Rama je za Rojters rekao i da nije dobio toliko glasova na izborima „da bi slušao ljude sa drugačijim idejama".

REUTERS/Florion Goga Demonstranti u Tirani okupili su se i 7. maja, uz brojne albanske zastave i transparente sa pozivima na ostavku Edija Rame

Izbijanju prvobitno ekoloških protesta doprinelo je donošenje novih zakona o zaštićenim područjima 2024, kojima je omogućena gradnja i na takvim mestima, ukoliko se radi o strateškim investicijama, naglašava Redi Ametlari.

„Očigledna je razlika između onoga što bi trebalo da je svrha zakona o zaštićenim područjima i onoga što imamo u praksi", smatra stručnjak.

Ametlari dodaje da Vlada formalno nije izdala građevinsku dozvolu, već samo odobrenje da arhitekte rade na planu, te da je za dalji rad potreban „završen i odobren projekat, uz procenu uticaja na zaštićena područja".

Procena će biti rađena paralelno sa projektom, rekao je Rama za Rojters, odbacujući argumente demonstranata o mogućnosti da priroda bude ugrožena.

Albanski premijer je 4. i 5. juna bio u crnogorskom Tivtu na Samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, gde je tvrdio da su protesti „antisemitski", da su deo „hibridnog rata" protiv Albanije i da ih podržava Iran.

Na uličnim skupovima u Albaniji prethodnih dana bile su prisutne „sumnjive grupe, koje žele da skrenu protest ka anticionizmu, ali za to se zalaže izuzetno malo ljudi", smatra analitičar Ametlari.

Šta protesti znače za Ramu, a šta za put Albanije ka EU?

Iako proteste ne organizuju političke partije, oni bi mogli da imaju političke posledice.

Albanija, uz Crnu Goru, prednjači u trci za članstvo u Evropskoj uniji među zemljama Zapadnog Balkana.

Ali, „pitanja zaštite životne sredine su sada preduslov za evropske integracije, posebno kada se radi o zaštićenim područjima", naglašava Redi Ametlari širi značaj projekta Zvernec.

Premijer Rama kaže da je „ponosan" na ono što je njegova vlast uradila za zaštitu prirode.

„Evropska komisija nema razloga da sumnja u našu čvrstu rešenost da zaštitimo sve što treba da se zaštiti po pitanju divljeg sveta i prirode", tvrdi on za Rojters.

REUTERS/Florion Goga Iako kaže da će studija uticaja na životnu sredinu projekta Zverec biti rađena paralelno sa projektom, Edi Rama odbacuje tvrdnje da bi zaštićeno područje moglo da bude ugroženo

Ima li Rama razloga da sumnja u stabilnost vlasti koju predvodi usled sve masovnijih protesta, na kojima demonstranti traže njegovu ostavku?

Albanski premijer zasad tome pruža „priličan otpor", kaže Ametlari.

„Vrlo je nejasno da li će i kakav politički uticaj imati protesti, hoće li dovesti do Ramine ostavke i da li bi to značilo da ćemo imati tehničku vladu ili nove izbore.

„Glavno pitanje je sada kako ovi protesti mogu da se kapitalizuju u politici Albanije", zaključuje albanski stručnjak.

Kušner i Balkan

Kušnerova kompanija ranije se povukla iz najavljenog projekata izgradnje luksuznog hotela na mestu zgrade Generalštaba u Beogradu.

Tome su prethodili protesti i pokretanje istrage Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu.

„Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku", rekao je portparol Affinity Partners za list Volstrit žurnal.

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(BBC News, 06.09.2026)