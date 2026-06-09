Tužilaštvo: Nema dokaza da je Veselin Milić pomagao izvršiocu krivičnog dela

BBC News pre 59 minuta | Dejana Vukadinović - BBC

MUP/YouTube/screenshot Veselin Milić, doskorašnji šef beogradske policije, iza njega je bivši ministar unutrašnjih poslova, a sada ministar odbrane Bratislav Gašić

Dok se vlast u Srbiji u prethodnih godinu i po dana suočava sa raznim izazovima, pre svega masovnim antivladinim protestima, novi problem usledio je posle ubistva u elitnom restoranu u Beogradu sa kojim je povezan i doskorašnji šef beogradske policije Veselin Milić.

Milić, koji je u dva navrata vodio najveći policijski ogranak u zemlji i jedno vreme bio savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uhapšen je 15. maja, tri dana posle vesti o pucnjavi u restoranu „27" u naselju Senjaku i, kako je tada saopšteno, nestanka 52-godišnjeg muškarca.

Više javno tužilaštvo u Beogradu 9. juna je odbacilo, zbog nedostatka dokaza, krivičnu prijavu protiv Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

„Ne postoji osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti“, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kada je reč o krivičnom delu 'neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca' tužilaštvo nastavlja prikupljanje dokaza.

Dosadašnja istraga pokazala je da postoji osnovana sumnja da je Milić znao za događaj u restoranu, ali je kao službeno lice propustio da prijavi krivično delo, navodi Tužilaštvo.

„Niko nije zaštićen", poručio je ranije ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, oglasivši se tek desetak dana posle zločina.

Osim Milića, koji je posle privođenja smenjen sa mesta načelnika beogradske policije, uhapšeno je još 10 ljudi, među kojima i tri policajca zbog sumnje da su pomagali i nisu prijavili nestanak muškarca.

Međutim, Više javno tužilaštvo je 3. juna objavilo da je odbacilo krivične prijave protiv trojice policajaca, pošto su tokom istrage utvrdili da nisu ni bili na mestu zločina.

Milić se tereti da nije prijavio krivično delo i učinioca i da mu je pomogao pošto je prijavljen nestanak muškarca, prema tužilaštvu.

Uhapšeni su i vlasnik restorana, konobar, kao i supruga jednog od osumnjičenih da je umešan u zločin.

Posle višednevne potrage, telo nestalog muškarca pronađeno je 21. maja u buretu, iskopanom u Inđiji, 50-ak kilometara od Beograda.

Dvanaest dana posle pucnjave u restoranu, beogradsko tužilaštvo je potvrdilo da je DNK analizom utvrđeno da je reč o 52-godišnjem muškarcu čiji je nestanak prijavljen 13. maja.

Šta je poznato do sada?

Nestanak 52-godišnjeg muškarca prijavila je njegova vanbračna supruga, rekavši da su poslednji put razgovarali 12. maja, saopštilo je tužilaštvo.

Te noći je bio u restoranu na Senjaku.

U rekonstrukciji događaja, Više javno tužilaštvo saopštilo je da je Milić nazvao tog muškarca i predložio mu da dođe u restoran kako bi raspravili međusobne nesuglasice, sugerišući mu da ne dođe u pratnji obezbeđenja.

Iako je hteo da ode, ipak se vratio u restoran i seo da razgovara, ali je posle rasprave jedan od prisutnih izvukao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u muškarca, koji se od 12. maja vodio kao nestao.

Trojica osumnjičenih su se zatim odvezli najpre na područje grada Šapca, do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove, dodaje se u saopštenju.

Po nalogu tužilaštva, policija je privela dvoje ljudi zbog sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Među uhapšenima je i supruga jednog od osumnjičenih za koju se sumnja da je učestvovala u krivičnom delu nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštilo je tužilaštvo.

Dan kasnije, 14. maja, privedena su i tri policajca zbog sumnje da su pomagali i nisu prijavili nestanak muškarca.

Pritvoreni policajci koji se sumnjiče za umešanost u ovom slučaju navodno su članovi obezbeđenja Veselina Milića, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Istog dana, uhapšeni su i vlasnik i konobar restorana u kojem je poslednji put viđen muškarac, za koga se kasnije utvrdilo da je ubijen.

Terete se za krivična dela pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i počinioca.

Istraga se vodi protiv ukupno 11 ljudi, saopštilo je tužilaštvo.

Milić je saslušan u dva navrata.

Najpre na dan hapšenja, 15. maja kada je izneo odbranu, a potom još jednom - 3. juna, ponovo iznevši sopstvenu verziju događaja, saopštilo je tužilaštvo.

Na predlog tužilaštva, sud mu je odredio pritvor od 30 dana da „ne bi uticao na svedoke" i da „ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu".

I ostalim osumnjičenima je određen pritvor po istom osnovu.

U moru saopštenja, a Više javno tužilaštvo je do 25. maja objavilo čak 16, nije izneto mnogo detalja iz istrage, a ni iz saslušanja osumnjičenih, što i nije praksa.

Saopšteno je da je Milić tokom saslušanja pred tužiocem izneo odbranu, a da su se neki od ostalih osumnjičenih branili ćutanjem.

Sajt Radar je pisao da je ubijeni Aleksandar Nešović zvani 'Baja' bio blizak saradnik Dejana Stojanovića 'Keke', koji je od 1990-ih godina do danas u internim dokumentima srpskih službi bezbednosti označavan kao vođa ozbiljne kriminalne grupe.

Ko je Veselin Milić - od službovanja u Užicu do šefa beogradske policije

Fonet 'Beograd je najbezbedniji glavni grad', rekao je pre nekoliko godina Veselin Milić, koji je u dva navrata bio šef beogradske policije

Veselin Milić ima čin pukovnika i gotovo 20 godina radnog iskustva u policiji na raznim pozicijama.

Rođen je 1979. u Priboju, na jugozapadu Srbije.

Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sremskoj Kamenici i Policijsku akademiju u Beogradu.

Kao policajac počeo je da radi 1998. u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, gde je kasnije dospeo i do mesta pomoćnika komandira Odeljenja policije.

Užice napušta zbog Beograda, gde je 2003. postavljen za pomoćnika komandira Policijske stanice centralne opštine Savski venac, a dve godine kasnije postao je njegov zamenik.

Komandir ove policijske stanice postao je u januaru 2006, a posle nekoliko meseci imenovan je za načelnika Odeljenja za obezbeđenja u Upravi policije Policijske uprave za grad Beograd.

Na mesto šefa beogradske policije prvi put je imenovan 2013. zadržavajući se na toj poziciji do 2019.

MUP Srbije/YouTube Veselin Milić je u dva navrata obavljao funkciju šefa beogradske policije, a između je bio i savetnik predsednika Srbije

Tokom njegovog prvog službovanja na mestu šefa beogradske policije, srušeni su objekti u Hercegovačkoj ulici u aprilu 2016. godine, na mestu gde je sada luksuzno naselje 'Beograd na vodi'.

Milić nikada nije ispitan do kraja u vezi sa tim slučajem, objavio je sajt Insajder 2018. godine, pozivajući se na izveštaj Zaštitnika građana iz maja 2016.

Poziciju načelnika beogradske policije zamenio je za mesto u kabinetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, gde je bio njegov savetnik za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Bio je i pomoćnik direktora za unapređenje, organizaciju i funkcionisanje Direkcije policije.

U novembru 2020. ponovo je postavljen za šefa beogradske policije.

Tri godine kasnije, 3. maja, došlo je do tragedije u osnovnoj školi u centru Beograda kada je maloletni dečak ubio devetoro učenika i čuvara.

Milić je potom bio meta velikih kritika zato što je istog jutra na konferenciji za novinare i pred kamerama televizija pokazao, kako je rekao, spisak dece škole „Vladimir Ribnikar" koji je maloletni dečak planirao da ubije.

Međutim, nije kažnjen zbog toga.

Poštovao je Ustav i zakon i nije otkrio identitete dece, zaključeno je u izveštaju inspekcijskog nadzora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pisao je BIRN.

Tokom Milićevog komandovanja beogradskom policijom, u glavnom gradu Srbije bilo je raznih kriminalnih oružanih obračuna, neretko i upotrebom bombi, posebno poslednjih meseci.

Uprkos tome, i njegovi nadređeni, i on, i njegova Policijska uprava ponavljali su da je Beograd bezbedan grad.

„Beograd je najbezbedniji glavni grad", rekao je Milić u intervjuu beogradskom Telegrafu u februaru 2024. godine, iznoseći niz statističkih podataka.

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/REX/Shutterstock

'Ne podnosim ostavku, ne snosim krivicu': Dačić

BBC/Lazara Marinković

Odmah posle zločina, opozicione parlamentarne stranke zatražile su ostavke čelnih ljudi srpske policije i ministra Dačića, što je on odbio.

„Zašto bih ja zbog toga nudio ostavku?

„Ne snosim nikakvu krivicu što se toga tiče, niti sam učestvovao u tim krivičnim delima", rekao je Dačić za TV Prva.

Dačić, dugogodišnji lider Socijalističke partije Srbije, odanog koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je o Veselinu Miliću da je kadar „iz miljea bivšeg direktora policije Milorada Veljovića kojeg je postavila Demokratska stranka (danas opoziciona)".

„Ali Milić je mao dobre rezultate u Beogradu, a Beograd je bio i jeste jedan od najbezbednijih gradova", dodao je Dačić, koji je i u vreme vlasti demokrata četiri godine bio ministar policije.

Veljović je od 2017. savetnik predsednika Srbije Vučića za regionalnu i nacionalnu bezbednost.

Vučić je ranije takođe govorio o Miliću, njegovom bivšem savetniku za borbu protiv organizovanog kriminala, tvrdivši da on nije učestvovao u izvršenju „najtežeg krivičnog dela, već u prikrivanju ili ne znam čemu još".

'Zakonom će biti zabranjeno da policajci štite kriminalce': Vučić

Fonet Direktor policije Dragan Vasiljević i predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare 16. maja

„Država se ponašala „veoma profesionalno, ozbiljno i odgovorno i pokazala da nema zaštićenih", rekao je predsednik Srbije na vanrednoj konferenciji za novinare 16. maja u društvu direktora policije Dragana Vasiljevića.

Vučić je rekao da je u celom slučaju problematično što je bilo ljudi iz sistema bezbednosti koji su čuvali „ljude iz podzemlja".

Najavio je „zakon kojim će to biti zabranjeno".

„Mi imamo pravilnike koji govore da policajci ne smeju to da rade.

„Problem u ovome, to nema veze ni sa Milićem, ni sa ovim, ni sa onim, jeste to što nam se pojavljuju ljudi koji čuvaju ljude koji su deo podzemlja. Pa čekaj, za koga ti u stvari radiš?", upitao je Vučić.

Vasiljević je negirao tvrdnje da je restoran u kojem je ubijen 52-godišnji muškarac u vlasništvu Andreja, brata Aleksandra Vučića, već jednog od 10 uhapšenih.

Te tvrdnje je izneo Miloš Medenica, sin nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, „koga prema našim obaveštajnim podacima štiti Kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore, koji se ne javlja na izdržavanje kazne", tvrdi Vučić.

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(BBC News, 06.09.2026)