Aleksić (NPS): Oduka o izbornim koalicijama biće doneta na vreme, u interesu antirežimskog bloka

Beta pre 24 minuta

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je, govoreći o potencijalnoj koaliciji proevropskih stranaka za predstojeće parlamentarne izbore, da će njegova stranka uzeti aktivno učešće na tim izborima, ali da će odluka o formatu izbornih koalicija biti doneta "na vreme, u najboljem interesu antirežimskog bloka".

"Kada je reč o NPS, mi smo u prethodnom periodu inicirali više sastanaka gde se okupio široki front opozicionih stranaka, i naravno da svakako nastavljamo da sarađujemo i koordinišemo aktivnosti sa svima koji su protiv ovog režima, ali o konkretnom formatu izbornih koalicija odluku ćemo doneti na vreme, u najboljem interesu antirežimskog bloka", rekao je Aleksić za današnje izdanje lista Danas.

Dodao je da ostaje stav koji je zauzeo Glavni odbor NPS-a da će uzeti aktivno učešće na predstojećim izborima na svim nivoima.

"Kao i stav da je najuspešniji put za promenu vlasti - zajednički nastup na izborima koji bi uključio sve opozicione aktere, ali ako do toga ne dođe, oda bi trebalo maksimalno olakšati izbor građanima Srbije koji se bore za promene", rekao je Aleksić, dodajući da bi antirežimski front "morao da uključuje, a ne da isključuje", te da je funkcionalna saradnja bez podela od presudnig značaja.Dodao je da mu je drago što NPS gotovo svi opozicioni akteri vide kao potencijalne partnere i ljude sa kojima je moguća saradnja, što prema njegovim rečima - najviše govori o NPS-u, a pozdravio je i što je Stranka slobode i pravde (SSP) zauzela jasan stav da će učestvovati na predstojećim izborima, s obzirom na to da su bojkotovali neke lokalne izbore u prošlosti."Zadatak opozicionih stranaka jeste pre svega da budu kontrolni mehanizam vlasti i kao takve da učestvuju na izborima. Odluka je svakako njihova interna stranačka stvar i ja pozdravljam tu odluku", naveo je Aleksić.

(Beta, 09.06.2026)

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