Bulevar despota Stefana u Beogradu biće od avgusta zatvoren na dve godine

Beta pre 2 sata

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće zatvoren dve godine zbog izgradnje velikog drumskog tunela, dok u Beograd istovremeno stižu i moćne metro krtice, objavio je portal opštine Palilula, palilula.info.

Zatvaranje jedne od najprometnijih ulica u gradu očekuje se u avgustu ove godine.

Prva faza radova obuhvata izgradnju novih saobraćajnica ka centru i od Pančevačkog mosta.

Uz te saobraćajne izmene, kako je naveo portal, tokom leta sledi i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda.

(Beta, 09.06.2026)

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