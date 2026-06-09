Bulevar despota Stefana u Beogradu biće od avgusta zatvoren na dve godine

Zatvaranje jedne od najprometnijih ulica u gradu očekuje se u avgustu ove godine.

Prva faza radova obuhvata izgradnju novih saobraćajnica ka centru i od Pančevačkog mosta.

Uz te saobraćajne izmene, kako je naveo portal, tokom leta sledi i potpisivanje ključnog komercijalnog ugovora za izgradnju centralne fabrike za preradu otpadnih voda.