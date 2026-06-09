CLS: Novi Beograd godinu dana bez tramvajskog prevoza zbog radova na železničkoj stanici

U saopštenju se navodi da je poslednja zvanična informacija Sekretarijata za javni prevoz objavljena u martu ove godine, kada je najavljeno da će tramvajski saobraćaj biti obnovljen 20. aprila, ali da od tada nije bilo novih obaveštenja.

CLS je ocenio da je obustava tramvajskog saobraćaja u Ulici antifašističke borbe povezana sa radovima na železničkoj stanici Novi Beograd, navodeći da ni o tim radovima nema dovoljno javno dostupnih informacija.

Prema navodima te organizacije, zvanično obrazloženje radova odnosi se na izgradnju nadstrešnice i stanične zgrade, ali na terenu je. kako tvrde, vidljivo da se izvode radovi na novom statičkom sistemu i dodatnim osloncima konstrukcije.

Iz CLS-a su postavili pitanje zbog čega se radi ojačavanje konstrukcije sada, a ne tokom prethodnih radova na pruzi i peronima koji su izvođeni 2015. godine i u periodu od 2020. do 2022. godine.

Istakli su da je u interesu javnosti da železnička stanica bude bezbedna i funkcionalna, ali da je za ostvarenje tog cilja neophodna puna transparentnost, poštovanje rokova i informisanje građana o toku radova.