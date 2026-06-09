CLS: Novi Beograd godinu dana bez tramvajskog prevoza zbog radova na železničkoj stanici

Beta pre 49 minuta

 Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da su stanovnici Novog Beograda već godinu dana bez tramvajskog prevoza, ističući da nadležni ne pružaju dovoljno informacija o trajanju radova na železničkoj stanici Novi Beograd i njihovom obimu.U saopštenju se navodi da je poslednja zvanična informacija Sekretarijata za javni prevoz objavljena u martu ove godine, kada je najavljeno da će tramvajski saobraćaj biti obnovljen 20. aprila, ali da od tada nije bilo novih obaveštenja.

CLS je ocenio da je obustava tramvajskog saobraćaja u Ulici antifašističke borbe povezana sa radovima na železničkoj stanici Novi Beograd, navodeći da ni o tim radovima nema dovoljno javno dostupnih informacija.

Prema navodima te organizacije, zvanično obrazloženje radova odnosi se na izgradnju nadstrešnice i stanične zgrade, ali na terenu je. kako tvrde, vidljivo da se izvode radovi na novom statičkom sistemu i dodatnim osloncima konstrukcije.

Iz CLS-a su postavili pitanje zbog čega se radi ojačavanje konstrukcije sada, a ne tokom prethodnih radova na pruzi i peronima koji su izvođeni 2015. godine i u periodu od 2020. do 2022. godine.

Istakli su da je u interesu javnosti da železnička stanica bude bezbedna i funkcionalna, ali da je za ostvarenje tog cilja neophodna puna transparentnost, poštovanje rokova i informisanje građana o toku radova.

(Beta, 09.06.2026)

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