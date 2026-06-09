Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Beta pre 40 minuta

Opština Ćićevac proglasila je današnji dan Danom žalosti zbog utapanja dvojice učenika 4. razreda Osnovne škole "Vojvoda Prijezda" u Stalaću u reci Južna Morava.

Kako su preneli mediji radnije, dečaci, 11 i 12 godina, utopili su se u Južnoj Moravi 7. juna.

Opština Ćićevac navela je u odluci o proglašenju Dana žalosti da su organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu Srbije, dužna da je danas spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja.

U obrazovnim ustanovama, Dan žalosti se obeležava minutom ćutanja na prvom času nastave, a program muzičkog obrazovanja se prilagođava Danu žalosti.

Ustanove u oblasti kulture, takođe su obavezne da svoje programe otkažu ili prilagode.

Dan žalosti u sportskim halama, na stadionu i igralištima takođe se obeležava spuštanjem zastava na pola jarbola.

Za vreme Dana žalosti, zabranjeno je emitovanje zabavne muzike i emotivanje zabavnog programa na javnim mestima, ugostiteljskim i drugim lokalima.

(Beta, 09.06.2026)

Povezane vesti »

Dan žalosti u Ćićevcu: Grad tuguje za dvojicom dečaka koji su se utopili u Južnoj Moravi

Dan žalosti u Ćićevcu: Grad tuguje za dvojicom dečaka koji su se utopili u Južnoj Moravi

Kurir pre 19 minuta
Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka od 11 i 12 godina

Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka od 11 i 12 godina

N1 Info pre 1 sat
Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka od 11 i 12 godina

Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka od 11 i 12 godina

Nova pre 1 sat
Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Serbian News Media pre 39 minuta
Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Pravo u centar pre 39 minuta
Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Danas pre 45 minuta
Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Radio sto plus pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Morava

Društvo, najnovije vesti »

Predsednik Angole u poseti Beogradu

Predsednik Angole u poseti Beogradu

RTV pre 9 minuta
Rotari klub Pirot nagradio devetoro učenika za izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima

Rotari klub Pirot nagradio devetoro učenika za izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima

Plus online pre 19 minuta
Šapić: Sutra počinje podela kartica za besplatno korišćenje bazena u Beogradu

Šapić: Sutra počinje podela kartica za besplatno korišćenje bazena u Beogradu

Beta pre 15 minuta
Aleksić (NPS): Oduka o izbornim koalicijama biće doneta na vreme, u interesu antirežimskog bloka

Aleksić (NPS): Oduka o izbornim koalicijama biće doneta na vreme, u interesu antirežimskog bloka

Beta pre 24 minuta
Crveni tepih i plotuni: Vučić dočekao predsednika Angole ispred Palate Srbija (video)

Crveni tepih i plotuni: Vučić dočekao predsednika Angole ispred Palate Srbija (video)

Blic pre 24 minuta