Filozofski u Nišu: Nisu ispunjeni zakonski uslovi za prelazak zaposlenih na Fakultet srpskih studija

Beta pre 32 minuta

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu saopštio je danas da ta obrazovna ustanova smatra da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za prelazak zaposlenih sa departmana za srbistiku, istoriju i ruski jezik i književnost na Fakultet srpskih studija, ali da je, kao javna ustanova, Fakultet bio dužan da postupa u skladu sa nalozima nadležnih inspekcijskih organa.

Saopštenje je usledilo nakon što je uprava Filozofskog fakulteta zatražila 5. juna od zaposlenih na pomenuta tri departmana pisano izjašnjenje o prelasku na Fakultet srpskih studija, na šta je reagovao Nezavisni sindikat i upozorio da uprava da krši više zakona i svesno skraćuje rokove kako bi obesmislila reakciju radnika.

U saopštenju koji je potpisao dekan Filozofskog fakulteta Vladimir Jovanović navedeno je da je Fakultet podneo primedbe na Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru, u kojima je obrazložio zašto smatra da zakonske pretpostavke za primenu "instituta promene poslodavca" nisu ispunjene.

Dostavljanje obaveštenja zaposlenima, kako su dodali, ne predstavlja priznanje zakonitosti osporenih akata, niti odustajanje od pravnih stavova zastupanih u pokrenutim postupcima što je, dodali su, jasno naznačeno u samom obaveštenju.

"Pravno stanovište Fakulteta ostaje nepromenjeno: u konkretnom slučaju nisu ispunjene zakonske pretpostavke za postojanje stvarne promene poslodavca jer nije sačinjen deobni bilans, nije izvršen stvarni imovinsko-pravni prenos organizacionih celina i Fakultet srpskih studija nije dokazao ispunjenost uslova za preuzimanje zaposlenih", saopštila je uprava Filozofskog fakulteta.

Prema njihovim rečima, navedene okolnosti ne predstavljaju usamljene formalne nedostatke, već pitanja koja se neposredno odnose na pravni identitet ustanove, status zaposlenih, akademska zvanja, imovinska prava i zakonitost sprovedenih statusnih promena.

Navedena pitanja, dodali su, neposredno se odražavaju i na pravnu sigurnost zaposlenih, budući da od njihovog razrešenja zavisi utvrđivanje nosioca prava i obaveza iz radnog odnosa, kao i pravni osnov eventualnih promena radnopravnog statusa.

Naveli su i da nijednom zaposlenom nisu umanjena prava iz radnog odnosa, a sve preduzete aktivnosti imale su za cilj očuvanje "prava zaposlenih, akademskog integriteta ustanove i načela pravne sigurnosti".

"Filozofski fakultet smatra da je zaštita prava zaposlenih moguća samo kroz postupanje zasnovano na zakonu, potpuno utvrđenim činjenicama i poštovanju nadležnosti institucija", kazali su.

Upravo iz tog razloga, navedeno je u saopštenju, fakultet neće odustati od korišćenja svih raspoloživih pravnih sredstava radi razjašnjenja spornih pitanja i obezbeđivanja poštovanja zakona za sve zaposlene.

Istovremeno, dodali su, Fakultet će postupiti u skladu sa svakom konačnom i obavezujućom odlukom nadležnih organa i sudova, u skladu sa načelom vladavine prava.

"Do donošenja pravnosnažnih i obavezujućih odluka nadležnih organa i sudova, Fakultet će nastaviti da preduzima sve zakonom dozvoljene mere radi zaštite prava zaposlenih, očuvanja akademskog integriteta ustanove i poštovanja načela pravne sigurnosti", istaknuto je u saopštenju.

Dodali su da Fakultet ostaje opredeljen da sva sporna pitanja rešava isključivo pravnim sredstvima, u institucionalnom okviru i uz puno poštovanje prava svih zaposlenih.

U saopštenju je takođe navedeno da Filozofski fakultet nije inicirao niti podržao izdvajanje departmana za srbistiku, istoriju i ruski jezik i književnost i osnivanje Fakulteta srpskih studija, već da su te odluke doneli nadležni državni organi.

Dodaje se i da je fakultet pokrenuo sve raspložive pravne postupka radi zaštite svog institucionalnog integriteta - pred Ustavnim sudom i Upravnim sudom u Beogradu, ali da nijedan od tih postupaka do sada nije pravosnažno okončan.

(Beta, 09.06.2026)