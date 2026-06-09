Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, najavljujući nedavno izlazak na izbore u okviru koalicije proevropskih stranaka, izjavio je da tu ubraja Srbija centar, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije i Ekološki ustanak.

Jovanović za današnje izdanje lista Nova navodi da ih koalicije trenutno "ne zanimaju", te da će o tome razgovarati kada izbori budu raspisani.

"Trenutno se bavimo dokumentom koji treba da vodu stavi u Ustav. To je naš fokus. Definitivno ćemo izaći s tim dokumentom i ponuditi ga svima u Skupštini, i studentima i ekološkim organizacijama, da ne bismo ostali žedni. Srbija će ostati žedna dok se vi bavite ko će s kim u koaliciju. To nas ne zanima", dodao je on.

Na pitanje šta se promenilo po pitanju izbornih uslova,on je kazao da je Ekološki ustanak izašao na izbore 2024. godine, kao i da će izborni uslovi "uvek biti isti".

"To je pitanje za one koji nisu izašli na izbore, jer nisu hteli pod takvim izbornim uslovima, a sad im ti izborni uslovi ne smetaju", naveo je Jovanović.