Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Beta pre 3 sata

 Lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da taj pokret trenutno ne razmišlja o koaliciji proevropskih stranaka za predstojeće parlamentarne izbore, kao i da nikakve koalicije za sada nisu dogovorene.

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, najavljujući nedavno izlazak na izbore u okviru koalicije proevropskih stranaka, izjavio je da tu ubraja Srbija centar, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije i Ekološki ustanak.

Jovanović za današnje izdanje lista Nova navodi da ih koalicije trenutno "ne zanimaju", te da će o tome razgovarati kada izbori budu raspisani.

"Trenutno se bavimo dokumentom koji treba da vodu stavi u Ustav. To je naš fokus. Definitivno ćemo izaći s tim dokumentom i ponuditi ga svima u Skupštini, i studentima i ekološkim organizacijama, da ne bismo ostali žedni. Srbija će ostati žedna dok se vi bavite ko će s kim u koaliciju. To nas ne zanima", dodao je on.

Na pitanje šta se promenilo po pitanju izbornih uslova,on je kazao da je Ekološki ustanak izašao na izbore 2024. godine, kao i da će izborni uslovi "uvek biti isti".

"To je pitanje za one koji nisu izašli na izbore, jer nisu hteli pod takvim izbornim uslovima, a sad im ti izborni uslovi ne smetaju", naveo je Jovanović.

(Beta, 09.06.2026)

Povezane vesti »

Ćuta Jovanović: Trenutno nas ne zanimaju nikakve koalicije, pa ni proevropska

Ćuta Jovanović: Trenutno nas ne zanimaju nikakve koalicije, pa ni proevropska

Morava info pre 54 minuta
Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Serbian News Media pre 3 sata
Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Radio sto plus pre 3 sata
Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Pravo u centar pre 3 sata
Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

N1 Info pre 4 sati
Đilas: Verujem da će se u narednom periodu formalizovati blok proevropskih stranaka

Đilas: Verujem da će se u narednom periodu formalizovati blok proevropskih stranaka

Beta pre 4 sati
Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasParlamentarni izboriSSPIzboriAleksandar Jovanović Ćuta

Politika, najnovije vesti »

Đurić: Srbija ceni principijelan stav Angole po pitanju nepriznavanja Kosova

Đurić: Srbija ceni principijelan stav Angole po pitanju nepriznavanja Kosova

RTV pre 4 minuta
Aleksandar Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

Aleksandar Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

RTV pre 9 minuta
Nemačka ekonomija propada: Šta sa srpskom periferijom?

Nemačka ekonomija propada: Šta sa srpskom periferijom?

Vreme pre 24 minuta
Ko profitira od procvata klađenja u Srbiji?

Ko profitira od procvata klađenja u Srbiji?

Vreme pre 29 minuta
Srbija i Angola razmenile deset dokumenata o saradnji u više oblasti

Srbija i Angola razmenile deset dokumenata o saradnji u više oblasti

Ekapija pre 4 minuta