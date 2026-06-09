Obustavljen saobraćaj na auto-putu zbog sudara dva šlepera kod Šimanovaca

Beta pre 1 sat

Dva šlepera sudarila su se danas na auto-putu blizu naplatne rampe kod Šimanovaca, usled čega je izbio požar, nezvanično je potvrđeno agenciji Beta u Birou za informisanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Vatrogasne ekipe su još uvek na terenu, a saobraćaj je trenutno obustavljen.

Jedan šleper u potpunosti je izgoreo.

Mediji javljaju da su oba vozača dobro i da nisu zadobili teže povrede.

(Beta, 09.06.2026)

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