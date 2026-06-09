Obustavljen saobraćaj na auto-putu zbog sudara dva šlepera kod Šimanovaca
Beta pre 1 sat
Dva šlepera sudarila su se danas na auto-putu blizu naplatne rampe kod Šimanovaca, usled čega je izbio požar, nezvanično je potvrđeno agenciji Beta u Birou za informisanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).
Vatrogasne ekipe su još uvek na terenu, a saobraćaj je trenutno obustavljen.
Jedan šleper u potpunosti je izgoreo.
Mediji javljaju da su oba vozača dobro i da nisu zadobili teže povrede.
(Beta, 09.06.2026)