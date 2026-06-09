Predsednici Angole i Srbije razmenili državno ordenje, a ministri deset sporazuma o saradnji

Predsedniku Angole Žoau Lorensu Vučić je uručio Orden Republike Srbije na lenti, dok je Vučiću uručen Orden Agostinjo Neto koji nosi ime po prvom predsedniku Angole.

U prisustvu Lorensa i Vučića razmenjeno je deset sporazuma o saradnji.

Razmenjeni su Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, i Sporazum o vazdušnom saobraćaju.

Zvaničnici dve zemlje razmenili su i Sporazum o bavljenju plaćenim delatnostima porodica diplomata i adminsitrativno-tehničkog osoblja diolomatskih misija, Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede, Memorandum o razumevanju ministarstava zaštite životne sredine u oblasti zaštite životne sredine.

Razmenjeni su i Memorandum o razumevanju ministarstava informisanja i telekomuniacija o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, Memorandum o razumevanju između Pošte Srbije i Nacionalne poštanske i telegrafske kompanije Angole o saradnji u oblasti poštanskih usluga, Ugovor o međuagencijskoj saradnji Tačno doo i novinske agencije Angola i Memorandum o razvojne agencije Srbije i Agencije za privatna ulaganja i promociju izvoza.

Predsednik Angole sinoć je doputovao u Beograd, a posle razgovora sa Vučićem i plenarnog sastanka dve delegacije učestvovaće na okruglom stolu "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje"..

Tokom dana najavljen je i sastanak sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić.

Najavljujući posetu predsednika Angole Srbiji, šef diplomatije Antonio Tete ocenio je da Angola i Srbija održavaju čvrste političke odnose i da mogu dodatno produbiti ekonomsku saradnju.

Ministar je istakao da poseta predsednika nosi i političku simobliku jer predstavlja još jedan korak u učvršćivanju istorijskih odnosa prijateljstva i saradnje dve zemlje, još iz vremena SFRJ i Josipa Broza Tita.