Predsednik Angole Žoze Lorenso u zvaničnoj poseti Srbiji

Beta pre 15 minuta

Predsednik Angole Žoao Lorenso (Joao Lourenço) boravi danas u zvaničnoj poseti Srbiji tokom koje će dve zemlje potpisati deset sporazuma o saradnji kao korak ka olakšavanju investicija i jačanju ekonomske saradnje dve države, najavio je ministar spoljnih poslova Angole Tete Antonio.

Kako je prenela agencija Angop, ministar je izdvojio Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija, koji bi trebalo da budu potpisani tokom poslovnog foruma u Beogradu.

Prema najavama iz Beograda, zvanični deo posete predsednika Angole počinje pre podne sastankom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji će mu ispred Palate Srbija prirediti svečani doček.

Posle razgovora u četiri oka, dvojica predsednika učestvovaće na plenarnom sastanku delegacija Srbije i Angole, a potom prisustvovati razmeni bilateralnih sporazuma.

Programom posete najavljena je i razmena državnih odlikovanja - predsedniku Angole Žoau Lorensu biće uručen Orden Republike Srbije na lenti, dok će predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću biti uručen Orden Agostinjo Neto koji nosi ime po prvom predsedniku Angole.

Na okruglom stolu "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje" Žoao Lorenso trebalo bi da predstavi investicione mogućnosti Angole.

(Beta, 09.06.2026)