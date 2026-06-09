Protest u Beogradu: Akademska zajednice neće ćutati ni odustati od podrške studentima

Beta pre 4 minuta

Predstavnici "Pobunjenog univerziteta" kazali su na današnjem protestu ispred vlade Srbije da vlast nastavlja da "vrši represiju" nad akademskom zajednicom, ali da profesori neće odustati od podrške studentskom pokretu.

Profesorka Nataša Jankovič kazala je da "politička i institucionalna represija vlasti prema univerzitetima ne jenjava", ali da akademska zajednica neće ćutati.

Ona je govorila o profesoru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vladimiru Mihiću, koji nije reizabran u zvanje vanrednog profesora, rekavši da je on izgubio posao zbog podrške studentima u borbi za pravdu.

Po njenim rečima, nedopustivo je da nedostojni deo akademske zajednice, koji je, kako tvrdi, povezan sa vladajućom strankom, odlučuje o sudbini časnih predavača.

Prorektorka beogradskog Univerziteta umetnosti Vesna Popović kazala je da vlast pokušava da protera kritične i etične profesore poput Mihića i bivše profesorke novosadskog Filozofskog fakulteta Jelene Kleut.

Ocenila je da univerzitet trpi permanentne pritiske i pretnje, te da je situacija sve teža kako vreme prolazi.

Po njenim rečima, akademska zajednica se povezala i organizovala tokom prethodnih godinu dana i stoji uz studente.

Popović je kazala da su pre godinu dana profesori na istoj raskrsnici još jednom podržali studentske zahteve, ali i istakli svoje.

Rekla je da to nije bio hir akademske zajednice, već,ako je navela "vapaj da prestane besomučno urušavanje visokog obrazovanja i da odgovorni razumeju problem", a potom da zajednički bude nađeno rešenje.

"Umesto poboljšanja, naterani smo da primenjujemo neprilagođenu, netestiranu i neustavnu platformu SPIRI", kazala je ona.

Plate, kako je navela, primamo usklađene sa uredbama koje nene vrednuju ni naša znanja, ni obrazovanja, ni potrebe, ni dostojanstvo".

Prema njenim rečima, umesto mogućnosti da nastavni proces profesori obavljaju slobodno, na svakom koraku se guši njihova i autonomija fakulteta.

Rekla je da su domaći univerziteti umesto nagrada i priznanja, izloženi permanentnim pretnjama o uvođenju stranih fakulteta sa sumnjivim akreditacionim procesima, poreklom i referencama, ali o državnom trošku.

Kako je kazala, ne možemo a da se ne zapitamo "kako je to akademska zajednica Srbije jedina grana društva koja je prepoznata kao ravnopravni član međunarodne porodice".

"Paradoks koji nam (vlast) poručuje - dovoljno ste dobri za svet, ali ne i za nas. To se zove odsustvo svake logike, strategije, dobre namere i znanja", kazala je Popović.

Profesorka novosadskog Pedagoškog fakulteta Ljubica Oparnica je kazala da je i profesor Mihić ostao bez reizbora i da je suočen sa mogućim gubitkom posla.

Ona se obratila okupljenim u majici s napisanim imenima profesorke Kleut i Mihića, te ukazala da je nedostojan deo akademske zajednice odgovoran za to što doživljavaju.

Okupljeni nose transparente "Svim srcem uz studente", "Studenti pobeđuju" i zastave Srbije a na kolovoz su postavljeni štandovi zborova građana koji podržavaju studentski pokret

Ranije je najavljeno da će skup trajati četiri sata, odnosno do 23. 00.

Pobunjeni univerzitet“ danas je predao inicijativu za ocenu ustavnosti SPIRI sistema Ustavnom sudu,

(Beta, 09.06.2026)