Šapić: Sutra počinje podela kartica za besplatno korišćenje bazena u Beogradu

Beta pre 1 sat

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će u sredu, 10. juna, početi podela kartica građanima za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone.Procenjena vrednost jedne kartice je 50.000 dinara, a gradonačelnik je kazao da procedura dobijanja kartice nije promenjena i da ostaje ista kao i prethodnih godina, preneo je gradski sajt Beoinfo.

"Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru Grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Sa tom karticom ulazak na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone", rekao je Šapić.

Dodao je da je to četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi tu meru, kao i da je prethodnih godina više stotina hiljada građana koristilo tu mogućnost.

Besplatan ulaz na otvorene bazene omogućen je svakog dana od 12 časova tokom letnje sezone 2026. godine, uz karticu i ličnu ispravu.

Građani mogu da koriste bazene: Sportsko-rekreativni centar "25. maj - Milan Gale Muškatirović", Sportski centar "Tašmajdan", Sportski centar "Olimp", Sportski centar Voždovac - Banjica, Sportsko-rekreativni centar "11. april", Otvoreno plivalište Zavoda za sport "Košutnjak", Sportsko-kulturni centar "Obrenovac", Sportski centar "Ljubomir Ivanović Gedža" u Mladenovcu, Sportsko-rekreativni centar "Kolubara" u Lazarevcu.

(Beta, 09.06.2026)

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