SPC: Donošenje Pojasa Bogorodice u Hram Svetog Save nije bilo povezano s materijalnim interesom

Beta pre 1 sat

Srpska pravoslavna crkva (SPC) je ocenila da su "neosnovane, nepravedne i sramotne" tvrdnje da je donošenje "Časnog pojasa Presvete Bogorodice" u Hram Svetog Save u Beogradu bilo povezano s materijalnim interesom svetogorskog Manastira Vatopeda i njegovog igumana Jefrema.

SPC je navela u saopštenju da je ta relikvija bila u Beogradu isključivo zbog "višedecenijskog bratskog prijateljstva Patrijarha Porfirija sa igumanom Jefremom" i zbog igumanove "ljubavi prema Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i srpskom narodu".

Navedeno je da je Porfirije ponudio Jefremu novčane priloge koje su vernici ostavljali u Hramu Svetog Save kada su dolazili na pokolonjenje Pojasu, ali je Jefrem "kategorički odbio tu ponudu i sav prilog predao na raspolaganje" patrijarhu Porfiriju koji je odlučio da se taj novac da "kao pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe, o čemu će verni narod biti blagovremeno obavešten", saopštila je SPC.

U saopštenju piše da ukoliko je bilo ko, nezavisno od tog događaja, dao neki prilog Manastiru Vatopedu, SPC to posmatra kao "izraz lične pobožnosti i blagodarnosti vernika prema svetinji koja ima izuzetno mesto u istoriji srpskog naroda i Crkve".

"Srpska Pravoslavna Crkva takve izraze poštovanja razume i blagosilja, ali u njima nije organizaciono učestvovala", ukazuje se u saopštenju.

(Beta, 09.06.2026)

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