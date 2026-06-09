SRCE: Odluka VJT da odbaci deo krivične prijave protiv Milića predstavlja kapitulaciju pravosuđa
Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je da odluka Višeg javnog tužilaštva (VJT) da odbaci deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića predstavlja "još jedan u nizu sramnih činova kapitulacije pravosuđa pred političkom moći".
Kako je navedeno u saopštenju, dok se javnosti serviraju "štura obrazloženja o nedostatku osnova sumnje", jasno je da je reč o, kako su ocenili, "oprobanom receptu vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića - uhapsi da bi smirio bes naroda, a oslobodi kada se prašina slegne".
"Ovakav ishod da će Vučićev omiljeni sanitarni inspektor Stefanović, na funkciji šefa VJT, odbaciti optužbu kad je i Vučić rekao da je Milić samo pio kafu, mogao se i očekivati. Javnost Srbije ima pravo da zna na osnovu kojih konkretnih dokaza je zaključeno da čovek koji je, prema prvobitnim sumnjama, bio na mestu surovog ubistva Aleksandra Nešovića Baje i učestvovao u uklanjanju tragova, odjednom više nije 'pomagač'? Da li se 'nastavak preduzimanja dokaznih radnji' za neprijavljivanje dela koristi samo kao paravan za konačno i potpuno oslobađanje Milića od bilo kakve odgovornosti", navedeno je u saopštenju.
Milić je uhapšen 15. maja nakon čega mu je određen pritvor, a istog dana je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da on više nije na toj funkciji.
VJT je danas zbog nesdostatka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
Na sajtu tog tužilaštva piše da ono nastavlja dokazne radnje u vezi sa neprijavljivanjem krivičnog dela za koje se tereti i Milić.
(Beta, 09.06.2026)