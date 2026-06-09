SRCE: Odluka VJT da odbaci deo krivične prijave protiv Milića predstavlja kapitulaciju pravosuđa

Beta pre 1 sat

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je da odluka Višeg javnog tužilaštva (VJT) da odbaci deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića predstavlja "još jedan u nizu sramnih činova kapitulacije pravosuđa pred političkom moći".

Kako je navedeno u saopštenju, dok se javnosti serviraju "štura obrazloženja o nedostatku osnova sumnje", jasno je da je reč o, kako su ocenili, "oprobanom receptu vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića - uhapsi da bi smirio bes naroda, a oslobodi kada se prašina slegne".

"Ovakav ishod da će Vučićev omiljeni sanitarni inspektor Stefanović, na funkciji šefa VJT, odbaciti optužbu kad je i Vučić rekao da je Milić samo pio kafu, mogao se i očekivati. Javnost Srbije ima pravo da zna na osnovu kojih konkretnih dokaza je zaključeno da čovek koji je, prema prvobitnim sumnjama, bio na mestu surovog ubistva Aleksandra Nešovića Baje i učestvovao u uklanjanju tragova, odjednom više nije 'pomagač'? Da li se 'nastavak preduzimanja dokaznih radnji' za neprijavljivanje dela koristi samo kao paravan za konačno i potpuno oslobađanje Milića od bilo kakve odgovornosti", navedeno je u saopštenju.

Milić je uhapšen 15. maja nakon čega mu je određen pritvor, a istog dana je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da on više nije na toj funkciji.

VJT je danas zbog nesdostatka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Na sajtu tog tužilaštva piše da ono nastavlja dokazne radnje u vezi sa neprijavljivanjem krivičnog dela za koje se tereti i Milić.

(Beta, 09.06.2026)