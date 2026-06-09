Ukrajina tvrdi da je oborila 146 ruskih jurišnih dronova preko noći

"Prema preliminarnim podacima, u 8.00 (po lokalnom vremenu), protivvazdušna odbrana je oborila ili neutralisala 146 neprijateljskih dronova", saopštile su ukrajinske vlasti na društvenim mrežama i dodale da su dve vođene rakete ispaljene i iz ruske Voronješke oblasti.

Sa svoje strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom prethodne noći "presrelo i uništilo 140 ukrajinskih dronova".