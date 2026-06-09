Ukrajina tvrdi da je oborila 146 ruskih jurišnih dronova preko noći

Beta pre 40 minuta

Rusija je tokom prethodne noći uputila oko 166 jurišnih dronova na Ukrajinu, saopštile su jutros ukrajinske vazduhoplovne snage i dodale da su oborile 146 bespilotnih letelica.

"Prema preliminarnim podacima, u 8.00 (po lokalnom vremenu), protivvazdušna odbrana je oborila ili neutralisala 146 neprijateljskih dronova", saopštile su ukrajinske vlasti na društvenim mrežama i dodale da su dve vođene rakete ispaljene i iz ruske Voronješke oblasti.

Sa svoje strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom prethodne noći "presrelo i uništilo 140 ukrajinskih dronova".

(Beta, 09.06.2026)

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