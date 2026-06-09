Vučić i Lorenso na okruglom stolu: Srbija i Angola jačaju saradnju u poljoprivredi

Beta pre 41 minuta

Predsednici Srbije i Angole Aleksandar Vučić i Žoao Lorenso poručili su danas srpskim privrednicima i predstavnicima institucija da su politički odnosi dve zemlje snažni i istorijski utemeljeni, ali da je prioritet otvaranje novog poglavlja strateškog partnerstva kroz jačanje ekonomske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede, farmacije, digitalne ekonomije i investicija.

Lorenso je rekao u uvodnom obraćanju na okruglom stolu "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava – 50 godina prijateljstva i saradnje" u Palati Srbija u Beogradu da su politički odnosi Angole i Srbije čvrsti i duboko ukorenjeni u zajedničkoj borbi za nezavisnost i pravo na samoopredeljenje naroda Angole, uz ključnu podršku tadašnje Jugoslavije u presudnim istorijskim trenucima.

"Želimo da otvorimo novo poglavlje na putu strateškog partnerstva kroz produbljivanje odnosa u oblasti ekonomije i poslovne saradnje. U vremenu globalnih izazova po mir i stabilnost, smatramo da su multilateralizam, dijalog, međunarodni mir i uzajamno korisna saradnja među nacijama od suštinskog značaja", poručio je.

On je istakao da je Angola mlada nacija sa vrednim i srdačnim narodom, bogatom florom i faunom, velikim obradivim površinama i značajnim turističkim potencijalom.

Kako je naveo, zemlja je usvojila nacionalni razvojni plan i sprovela niz reformi koje obezbeđuju stabilno i predvidivo poslovno okruženje za strane investitore, uz snažno ulaganje u ljudski kapital i jačanje uloge privatnog sektora u inovacijama i zapošljavanju.

Posebno je ukazao na potrebu za većim privatnim ulaganjima u ključnim sektorima kao što su poljoprivreda, uzgoj goveda, mehanizacija, farmacija, automobilska industrija, turizam i digitalna ekonomija.

"Nijedna ekonomija ne može da ostvari pun potencijal bez dinamičnih partnerstava. Srbija i Angola imaju jedinstvenu priliku da su komplementarne. Pozivam srpske investitore da istraže mogućnosti na angolskom tržištu i učestvuju u procesu ekonomske transformacije koji sprovodimo", rekao je predsednik Angole, dodajući da Afrika, a posebno Angola, u uslovima globalnih nestabilnosti postaje bezbedna destinacija sa potencijalom da doprinese globalnoj prehrambenoj sigurnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su razgovori dve delegacije pokazali širok prostor za saradnju u brojnim oblastima, sa posebnim fokusom na poljoprivredu kao ključnu razvojnu šansu za Angolu.

"Kada je reč o uvozu u Angolu, tu su pšenica i pirinač, dok se u izvozu posebno izdvajaju riba i morski plodovi. Srbija ima širok spektar proizvoda i rešenja – od semena, mehanizacije, đubriva i veterinarskih lekova, do opreme za mlevenje žitarica, setvu, žetvu, stočarsku proizvodnju i sisteme hladnog lanca", rekao je Vučić.

On je naveo da Srbija može da ponudi i savremena rešenja za preradu hrane, sisteme za navodnjavanje, silose, sušare, kao i napredne tehnologije za mapiranje i planiranje korišćenja zemljišta, satelitsko praćenje useva i efikasnije upravljanje prirodnim resursima.

Vučić je istakao i potencijal za povećanje uvoza iz Angole, pre svega kafe, tropskih kultura, ribe i plodova mora, kao i mogućnosti saradnje u oblasti digitalizacije, IT sektora i veštačke inteligencije.

Posebno je naglasio da je Srbija ponudila saradnju Instituta Torlak u prenošenju znanja u oblasti proizvodnje određenih vakcina, kao i saradnju u elektromašinskoj industriji, s obzirom na potrebe Angole u razvoju elektroenergetske mreže.

Vučić je najavio i da će delegacija Angole sutra posetiti Vojnotehnički institut, u cilju razmatranja mogućnosti saradnje u oblasti odbrambene industrije.

Sagovornici su se saglasili da je okrugli sto važan korak ka jačanju ekonomskih veza i stvaranju novih partnerstava koja će doprineti održivom razvoju i dugoročnom prosperitetu obe zemlje.

Predsednik Angole boravi u poseti Srbiji, a danas je posle sastanka sa Vučićem potpisano više bilateralnih dokumenata i jedan drugom su uručili ordenje. Danas će se još sastati sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić.

Predsednik Angole: Želimo da prijateljstvo sa Srbijom bude preslikano u ekonomsku saradnju

Predsednik Angole Žoao Lorenso izjavio je danas tokom zvanične posete Beogradu da njegova zemlja želi da prijateljstvo sa Srbijom bude preslikano u ekonomsku saradnju.

"Ta saradnja je na nivou koji je prilično ispod onog na kojem bismo želeli da bude. Stoga je to glavni razlog naše zvanične posete Srbiji", rekao je Lorenso.

On je među danas potpisanim sporazumima Srbije i Angole po značaju izdvojio sporazum o otklanjanju dvostrukog oporezivanja i sporazum o uzajamnom podsticaju i zaštiti ulaganja, dodavši da oni omogućavaju realizaciju privatnih ulaganja i stvaranje poverenja.

"Smatramo da potpisivanjem ovih sporazuma da će privatne investicije postati stvarnost, investitori će steći poverenje kako bi ulagali svoj kapital i širili svoje poslovanje iz jedne zemlje u drugu, odnosno u Angoli ili u Srbiji. Želimo da investitori mogu da imaju tu slobodu da ulažu gde god oni žele", rekao je predsednik Angole.

Dodao je da bi Angola volela da vidi velika privatna ulaganja u visokom obrazovanju, poljoprivredi, informaciono-komunikacionim tehnologijama, turizmu i odbrambenoj industriji.

"Istina je da u današnje vreme zemlje ne mogu da zanemare potrebu da se ulaže u sektor odbrane, i to je razlog što smo podjednako zainteresovani da sarađujemo sa Srbijom u ovom sektoru", naveo je Lorenso.

Dodao je da Angola i Srbija dele poglede o velikim pitanjima međunarodne politike i da dve zemlje kada god postoje opravdani razlozi približavaju stavove i pokušavaju da se suprotrstave negativnim trendovima.

"Mi smo oprilično srećni rezultatima ove posete, čiji plodovi već mogu da se vide", rekao je Lorenso i zahvalio na uručenom odlikovanju.

Vučić: Politički odnosi Srbije i Angole odlični, vreme je da ih prati snažnija ekonomska saradnja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su politički odnosi Srbije i Angole izuzetno dobri i stabilni, ali da ekonomska saradnja mora da bude značajno unapređena kako bi pratila nivo političkog razumevanja između dve zemlje.

Vučić je podsetio da je poslednja poseta predsednika Angole Srbiji bila pre gotovo pet decenija, ističući da je Angola pre 50 godina stekla nezavisnost, a da joj je tokom borbe Srbija, odnosno tadašnja Jugoslavija, uvek bila snažna podrška.

"Naši bilateralni odnosi nikada nisu dovođeni u pitanje. Zahvalni smo Angoli na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, kao što Srbija dosledno podržava Angolu u međunarodnim organizacijama i institucijama", rekao je Vučić.

On je naveo da su tokom razgovora razmenjeni stavovi o najvažnijim političkim pitanjima i da se interesi i političke pozicije dve zemlje u gotovo svim oblastima poklapaju.

"Vodimo dve nezavisne i suverene države koje vode računa o sopstvenim interesima, ali su otvorene za saradnju sa svim velikim silama i drugim državama sveta", naglasio je.

Vučić je rekao da su obe strane saglasne da nisu u potpunosti zadovoljne nivoom ekonomske saradnje, ali da postoji snažna volja da se to promeni. Posebno je istakao značaj danas potpisanih sporazuma, među kojima su sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sporazum o podsticanju i zaštiti ulaganja.

"Ti sporazumi, ali i drugi koje smo potpisali, mogu predstavljati izuzetno važan doprinos budućoj saradnji", rekao je Vučić.

Poseban akcenat stavljen je na saradnju u oblasti poljoprivrede. Predsednik Srbije je istakao da Angola raspolaže sa oko pet miliona hektara obradivog zemljišta i da ima potencijal da postane "Brazil Afrike".

"Naši instituti i stručnjaci mogu značajno da pomognu ubrzani razvoj Angole u ovoj oblasti", dodao je on.

Razgovarano je i o saradnji u oblastima ekologije, zdravstva, farmacije, izgradnje transportne infrastrukture, vojne industrije, kao i o primeni veštačke inteligencije i savremenih tehnologija.

Vučić je zaključio da će Srbija i Angola raditi na jačanju ekonomskih veza i izrazio uverenje da će rast investicija u obe zemlje stvoriti uslove i za uspostavljanje direktne avio-linije do Luande.

Takođe je istakao da studenti iz Angole koji su studirali ili studiraju u Srbiji mogu imati važnu ulogu kao most između dva naroda.

Predsednici Angole i Srbije razmenili državno ordenje, a ministri deset sporazuma o saradnji

Predsednici Angole Žoao Lorenso (Joao Lourenço) i Srbije Aleksandar Vučić prisustvovali su danas u Palati Srbija razmeni više bilateralnih sporazuma koji bi trebalo da ojačaju ekonomsku saradnju dve zemlje i međusobno razmenili državna odlikovanja.

Predsedniku Angole Žoau Lorensu Vučić je uručio Orden Republike Srbije na lenti, dok je Vučiću uručen Orden Agostinjo Neto koji nosi ime po prvom predsedniku Angole. U prisustvu Lorensa i Vučića razmenjeno je deset sporazuma o saradnji. Razmenjeni su Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, i Sporazum o vazdušnom saobraćaju. Zvaničnici dve zemlje razmenili su i Sporazum o bavljenju plaćenim delatnostima porodica diplomata i adminsitrativno-tehničkog osoblja diolomatskih misija, Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede, Memorandum o razumevanju ministarstava zaštite životne sredine u oblasti zaštite životne sredine. Razmenjeni su i Memorandum o razumevanju ministarstava informisanja i telekomuniacija o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, Memorandum o razumevanju između Pošte Srbije i Nacionalne poštanske i telegrafske kompanije Angole o saradnji u oblasti poštanskih usluga, Ugovor o međuagencijskoj saradnji Tačno doo i novinske agencije Angola i Memorandum o razvojne agencije Srbije i Agencije za privatna ulaganja i promociju izvoza. {related:246201} Predsednik Angole sinoć je doputovao u Beograd, a posle razgovora sa Vučićem i plenarnog sastanka dve delegacije učestvovaće na okruglom stolu "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje".. Tokom dana najavljen je i sastanak sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić. Najavljujući posetu predsednika Angole Srbiji, šef diplomatije Antonio Tete ocenio je da Angola i Srbija održavaju čvrste političke odnose i da mogu dodatno produbiti ekonomsku saradnju. Ministar je istakao da poseta predsednika nosi i političku simobliku jer predstavlja još jedan korak u učvršćivanju istorijskih odnosa prijateljstva i saradnje dve zemlje, još iz vremena SFRJ i Josipa Broza Tita.

(Beta, 09.06.2026)