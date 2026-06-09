"Bibi, moraš da budeš oprezan, ili ostaješ sam!" Tramp nikad žešće zapretio izraelskom premijeru, pa najavio sporazum sa Iranom: Do sada je to uradio 37 puta

Tramp je rekao da ne veruje da će Izrael ponovo ući u rat sa Iranom, nakon što je, kako navodi, upozorio Netanjahua da bi u slučaju nove eskalacije mogao "da se bori sam" Netanjahu je navodno otkazao veliki napad na Iran borbenim avionima na pisti, nakon što mu je Tramp u ponedeljak naložio da ne eskalira sukob Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da