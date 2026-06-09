"Bibi, moraš da budeš oprezan, ili ostaješ sam!" Tramp nikad žešće zapretio izraelskom premijeru, pa najavio sporazum sa Iranom: Do sada je to uradio 37 puta

Blic pre 22 minuta
"Bibi, moraš da budeš oprezan, ili ostaješ sam!" Tramp nikad žešće zapretio izraelskom premijeru, pa najavio sporazum sa…
Tramp je rekao da ne veruje da će Izrael ponovo ući u rat sa Iranom, nakon što je, kako navodi, upozorio Netanjahua da bi u slučaju nove eskalacije mogao "da se bori sam" Netanjahu je navodno otkazao veliki napad na Iran borbenim avionima na pisti, nakon što mu je Tramp u ponedeljak naložio da ne eskalira sukob Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

RTV pre 52 minuta
Tramp: Netanjahu bi mogao da ostane bez američke podrške ako nastavi rat sa Iranom

Tramp: Netanjahu bi mogao da ostane bez američke podrške ako nastavi rat sa Iranom

NIN pre 7 minuta
Vens: Politika SAD prema Iranu vodiće se američkim interesima

Vens: Politika SAD prema Iranu vodiće se američkim interesima

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Tramp: Netanjahu bi mogao da ostane sam; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

Tramp: Netanjahu bi mogao da ostane sam; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

RTS pre 17 minuta
Vens: Interesi SAD na prvom mestu u odnosima sa Iranom

Vens: Interesi SAD na prvom mestu u odnosima sa Iranom

Politika pre 37 minuta
Tramp najavljuje dogovor sa Teheranom u narednim danima

Tramp najavljuje dogovor sa Teheranom u narednim danima

Politika pre 52 minuta
"Bibi, ostaćeš sam" Tramp najavio sporazum sa Teheranom i žestoko napao Netanjahua

"Bibi, ostaćeš sam" Tramp najavio sporazum sa Teheranom i žestoko napao Netanjahua

Večernje novosti pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

RTV pre 52 minuta
Oluja pogodila Novi Zeland, otkazani letovi i trajekti

Oluja pogodila Novi Zeland, otkazani letovi i trajekti

Insajder pre 7 minuta
Tramp: U toku završna faza za postizanje sporazuma sa Iranom

Tramp: U toku završna faza za postizanje sporazuma sa Iranom

N1 Info pre 2 minuta
Tramp: U toku završna faza za postizanje sporazuma sa Iranom

Tramp: U toku završna faza za postizanje sporazuma sa Iranom

Insajder pre 12 minuta
Iran negira umešanost u albanske proteste protiv investicionog projekta

Iran negira umešanost u albanske proteste protiv investicionog projekta

RTV pre 52 minuta