Dečaci sahranjeni u istom danu: Bolna opraštanja od dečaka koji su se utopili u Moravi, oglasili se iz škole u koju su išli: "Danas je dan žalosti"

Blic pre 4 sati
Dečaci sahranjeni u istom danu: Bolna opraštanja od dečaka koji su se utopili u Moravi, oglasili se iz škole u koju su išli…
Fudbalski klub OFK Morava, čiji je član bio jedan od dečaka, oprostio se emotivnom porukom i izrazio saučešće porodicama oba stradala dečaka Obojica su sahranjena, jedan u Stalaću, drugi u Kruševcu, uz prisustvo porodice, drugova i meštana Nakon nezapamćene tragedije koja je potresla celu Srbiju, kada su se u Velikoj Moravi kod Stalaća utopila dva dečaka uzrasta 11 i 15 godina, od njih su se potresnim rečima oprostili drugari i škola koju su pohađali. Na zvaničnoj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Škola u žalosti zbog gubitka dva učenika: Njihovi osmesi i uspomene koje su ostavili zauvek su u našim srcima

Škola u žalosti zbog gubitka dva učenika: Njihovi osmesi i uspomene koje su ostavili zauvek su u našim srcima

Telegraf pre 15 minuta
Udruženje spasilaca na vodi Srbije: Troje dece se udavilo tamo gde niko nije trebalo da se kupa

Udruženje spasilaca na vodi Srbije: Troje dece se udavilo tamo gde niko nije trebalo da se kupa

Newsmax Balkans pre 2 sata
Zašto su se dogodile tragedije? Stručnjaci upozoravaju: Plivanje samo na uređenim kupalištima

Zašto su se dogodile tragedije? Stručnjaci upozoravaju: Plivanje samo na uređenim kupalištima

Euronews pre 2 sata
Kerkez: Troje dece se udavilo tamo gde niko nije trebalo da se kupa

Kerkez: Troje dece se udavilo tamo gde niko nije trebalo da se kupa

RTV pre 3 sata
Dve tragedije odnele tri života, troje dece se udavilo tamo gde niko nije trebalo da se kupa: “Svi smo, kao društvo, negde…

Dve tragedije odnele tri života, troje dece se udavilo tamo gde niko nije trebalo da se kupa: “Svi smo, kao društvo, negde pogrešili“

Dnevnik pre 3 sata
Drugari se oprostili od stradalih dečaka kod Stalaća, jedan od njih bio mlada nada fudbala: Bol zbog odlaska naše dece ne može…

Drugari se oprostili od stradalih dečaka kod Stalaća, jedan od njih bio mlada nada fudbala: Bol zbog odlaska naše dece ne može se opisati...

Kurir pre 4 sati
"Najveća opasnost nije hladna voda!" Nakon jezive tragedije kod Stalaća spasilac Kerkez otkrio koja greška kod kupanja u reci…

"Najveća opasnost nije hladna voda!" Nakon jezive tragedije kod Stalaća spasilac Kerkez otkrio koja greška kod kupanja u reci odnosi živote

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKruševacMorava

Društvo, najnovije vesti »

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Danas pre 1 sat
Spas za vrele noći: Trik sa peškirom koji rashlađuje sobu za 5 minuta

Spas za vrele noći: Trik sa peškirom koji rashlađuje sobu za 5 minuta

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 46. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 46. kolu?

Danas pre 50 minuta
Stižu nove relikvije!

Stižu nove relikvije!

Danas pre 2 sata
Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Danas pre 1 sat