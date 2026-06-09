Dečaci sahranjeni u istom danu: Bolna opraštanja od dečaka koji su se utopili u Moravi, oglasili se iz škole u koju su išli: "Danas je dan žalosti"

Fudbalski klub OFK Morava, čiji je član bio jedan od dečaka, oprostio se emotivnom porukom i izrazio saučešće porodicama oba stradala dečaka Obojica su sahranjena, jedan u Stalaću, drugi u Kruševcu, uz prisustvo porodice, drugova i meštana Nakon nezapamćene tragedije koja je potresla celu Srbiju, kada su se u Velikoj Moravi kod Stalaća utopila dva dečaka uzrasta 11 i 15 godina, od njih su se potresnim rečima oprostili drugari i škola koju su pohađali. Na zvaničnoj