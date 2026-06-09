(Foto) "Bili kod Mulja, a onda ih je povukao vir" Celo naselje zavijeno u crno zbog dečaka koji su se utopili u Velikoj Moravi: "Počela je reanimacija, ali..."
Blic pre 2 sata
Cela zajednica je u dubokoj žalosti, a stanovnici mesta naglašavaju da ne pamte ovakvu tragediju Škola koju su pohađali učenici objavila je saopštenje izražavajući ogromnu tugu Tragedija u Stalaću kod Kruševca potresla je celu Srbiju nakon što su život izgubila dva dečaka uzrasta 11 i 15 godina, dok su meštani i cela lokalna zajednica u dubokoj žalosti i neverici zbog događaja koji je zavio ovo mesto u crno. Meštani Stalaća navode da ne pamte ovakvu tragediju i