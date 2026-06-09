(Foto) Ovo su tačne koordinate pravog centra Srbije, a evo šta se u njemu nalazi

Nakon proglašenja, selo je dobilo na značaju kao turistička destinacija i centar lokalne zajednice Selo Drača je bogato istorijom i kulturnom baštinom, uključujući i manastir iz 13. veka U narodu se obično kaže da "kruži kao kiša oko Kragujevca", ali kiša nije jedina koja je kružila oko prve prestonice moderne Srbije, to je radila i tačka kojom je obeležen centar naše zemlje. Srbija je to uradila 2011. godine kada je za središte Srbije proglašeno maleno selo Drača,