Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje: Oglasila se ministarka energetike

Ministarka Đedović Handanović ističe da je Srbija otvorena, pregovori sa MOL-om napreduju i da će Srbija štititi svoje interese bez sprečavanja dogovora Naglašava važnost energetske stabilnosti Srbije i kontinuiteta rada Rafinerije u Pančevu, uprkos složenoj geopolitičkoj situaciji i sankcijama prema NIS-u Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su pregovori o promeni vlasništva NIS-a kompleksni i da svako brani svoje