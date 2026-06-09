Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje: Oglasila se ministarka energetike

Blic pre 3 sata
Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje: Oglasila se ministarka energetike
Ministarka Đedović Handanović ističe da je Srbija otvorena, pregovori sa MOL-om napreduju i da će Srbija štititi svoje interese bez sprečavanja dogovora Naglašava važnost energetske stabilnosti Srbije i kontinuiteta rada Rafinerije u Pančevu, uprkos složenoj geopolitičkoj situaciji i sankcijama prema NIS-u Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su pregovori o promeni vlasništva NIS-a kompleksni i da svako brani svoje
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Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

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