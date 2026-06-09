Otvorili šampanjac i pokazali tri prsta: Ovako su Zvicer i njegovi saradnici slavili nakon utovara skoro tone kokaina među bananama: "Ludilo, drugari! Anđeli su s nama!" (foto)

Blic pre 1 sat
Otvorili šampanjac i pokazali tri prsta: Ovako su Zvicer i njegovi saradnici slavili nakon utovara skoro tone kokaina među…

Kokain je iz Ekvadora brodom prebačen u Roterdam, a optužnica opisuje detaljno dogovore i logistiku kriminalne grupe tokom akcije od juna do avgusta 2020.

Komunikacija među članovima klana, fotografije i poruke iz Ekvadora, služile su kao dokazi u srpskoj i crnogorskoj optužnici. Pošiljka od 743 kilograma kokaina skrivenog u kutijama banana, zbog koje je odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer pravosnažno u Crnoj Gori osuđen na 16 godina zatvora, obuhvaćena je i optužnicom protiv takozvanog balkanskog kartela, kom se sudi u Beogradu. Kako se navodi u optužnici srpskog tužilaštva, kojom su obuhvaćene tri zaplene od
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