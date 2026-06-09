Počinje podela kartica za besplatan ulaz na bazene u Beogradu. Oglasio se Šapić: Evo gde možete da ih preuzmete i na kojih 9 lokacija važe cele sezone!

Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene počinje 10. juna Ovo je četvrta uzastopna godina kako Grad Beograd sprovodi ovu meru za rasterećenje budžeta porodica Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu, 10. juna.

Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru, a ona ima za cilj, kao i sve ostale socijalne mere Grada, rasterećenje kućnog budžeta Beograđana i njihovih porodica, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Procenjena vrednost jedne kartice za besplatne bazene je 50.000 dinara, a gradonačelnik Šapić je naglasio da procedura dobijanja kartice nije promenjena. - Procedura je ista kao i prethodnih godina. Građani sa prebivalištem na