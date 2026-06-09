Prvi junski "pijačni barometar" otkriva ogromne razlike u cenama: Krompir od 70 do 150, trešnje od 300 do 700 dinara, sir od 450 do 900 dinara

Beograd i Novi Pazar su među najskupljim gradovima za kupovinu povrća i mlečnih proizvoda.

Trešnje, pasulj i sir imaju i do trostruko ili dvostruko razlike u ceni između najskupljih i najjeftinijih gradova. Kupovina iste korpe namirnica može značajno drugačije da optereti kućni budžet u zavisnosti od grada Srbije. Statistika otkriva da su kod pojedinih proizvoda zabeležene rekordne razlike u cenama, a najveća odstupanja vide se kod voća, povrća, sira i mesa. Naime, prvi ovomesečni “pijačni barometar”, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku