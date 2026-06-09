Rama u miniću i sa roze brushalterom: Albanija gori, premijer deli bizarne ai snimke (video)

Usred tenzija, Rama objavljuje satirične objave i video generisan veštačkom inteligencijom, što dodatno izaziva pažnju i kritike javnosti Evropska komisija kritikuje izmene zakona o zaštiti prirodnih područja, upozoravajući da to može ugroziti albanske evropske integracije, dok tužioci za korupciju istražuju poreklo zemljišta Albanski premijer Edi Rama našao se usred ozbiljne političke krize dok protesti širom zemlje ne jenjavaju zbog kontroverznog turističkog