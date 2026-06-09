SPC demantovala da je dolazak Časnog Pojasa bio motivisan materijalnim interesima: "Ostaje nam da blagodarimo Presvetoj Bogorodici što nas je sabrala i ukrepila"

Pojas Presvete Bogorodice je došao u Beograd zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu Patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema Svi prilozi vernog naroda biće iskorišćeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe Srpska pravoslavna crkva demantovala je danas navode da je dolazak Časnog Pojasa bio povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema i ocenila takve tvrdnje kao neosnovane,