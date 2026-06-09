SPC demantovala da je dolazak Časnog Pojasa bio motivisan materijalnim interesima: "Ostaje nam da blagodarimo Presvetoj Bogorodici što nas je sabrala i ukrepila"

Blic pre 3 sata
SPC demantovala da je dolazak Časnog Pojasa bio motivisan materijalnim interesima: "Ostaje nam da blagodarimo Presvetoj…
Pojas Presvete Bogorodice je došao u Beograd zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu Patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema Svi prilozi vernog naroda biće iskorišćeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kao i za druge dobrotvorne svrhe Srpska pravoslavna crkva demantovala je danas navode da je dolazak Časnog Pojasa bio povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema i ocenila takve tvrdnje kao neosnovane,
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SPC demantovala da je dolazak Časnog Pojasa bio motivisan materijalnim interesima

SPC demantovala da je dolazak Časnog Pojasa bio motivisan materijalnim interesima

RTV pre 4 sati
SPC o Pojasu Bogorodice: Ukoliko je bilo ko darivao Vatopedu, posmatramo to kao izraz lične pobožnosti

SPC o Pojasu Bogorodice: Ukoliko je bilo ko darivao Vatopedu, posmatramo to kao izraz lične pobožnosti

Radio 021 pre 4 sati
Oglasila se SPC o dolasku Časnog Pojasa: Demantovala navode o materijalnim interesima

Oglasila se SPC o dolasku Časnog Pojasa: Demantovala navode o materijalnim interesima

Mondo pre 4 sati
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SPC o Pojasu Bogorodice: Episkop Jefrem odbio prilog, ukoliko je bilo ko darivao Vatopedu - posmatramo to kao izraz lične pobožnosti i blagodarnosti

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SPC: Donošenje Pojasa Bogorodice u Hram Svetog Save nije bilo povezano s materijalnim interesom

Beta pre 4 sati
SPC: Donošenje Pojasa Bogorodice u Hram Svetog Save nije bilo povezano s materijalnim interesom

SPC: Donošenje Pojasa Bogorodice u Hram Svetog Save nije bilo povezano s materijalnim interesom

Serbian News Media pre 4 sati
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SPC: Donošenje Pojasa Bogorodice u Hram Svetog Save nije bilo povezano s materijalnim interesom

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