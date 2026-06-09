Svi tajni detalji pregovora iz pakla! Iran traži 24 milijarde da odblokira planetu, Americi spremaju istorijsko poniženje
Blic pre 1 sat
U očima Teherana, Ormuski moreuz postao je najvredniji talac koji je Iran ikada imao, prema analitičarima Trampove česte tvrdnje da je sporazum nadohvat ruke možda samo dodatno učvršćuju uverenje Irana da je Vašingtonu dogovor potrebniji nego Teheranu Dok američki predsednik Donald Tramp traži način da ponovo otvori Ormuski moreuz i ograniči iranske nuklearne ambicije, na prvi pogled deluje da Vašington i Teheran vode sasvim uobičajene pregovore. Ali, u stvarnosti,