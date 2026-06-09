Tuga u Kraljevu! Sutra proglašen dan žalosti zbog smrti vojnika Milovana: Izgubio život u misiji u Libanu, zastave na pola koplja u kasarni Ribnica

Blic pre 42 minuta
Tuga u Kraljevu! Sutra proglašen dan žalosti zbog smrti vojnika Milovana: Izgubio život u misiji u Libanu, zastave na pola…
Telo stradalog vojnika ispraćeno je iz Bejruta i očekuje se da stigne u Beograd tokom dana Sutra je u Kraljevu proglašen Dan žalosti, a zastave u kasarni su spuštene na pola koplja Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza UN-a, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu gde će sutra biti proglašen Dan žalosti. Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo
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Sutra Dan žalosti u Kraljevu i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Sutra Dan žalosti u Kraljevu i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Radio 021 pre 32 minuta
Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu u sredu u Kraljevu

Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu u sredu u Kraljevu

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Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

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Sutra u Kraljevu Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Sutra u Kraljevu Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

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