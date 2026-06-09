Tuga u Kraljevu! Sutra proglašen dan žalosti zbog smrti vojnika Milovana: Izgubio život u misiji u Libanu, zastave na pola koplja u kasarni Ribnica

Telo stradalog vojnika ispraćeno je iz Bejruta i očekuje se da stigne u Beograd tokom dana Sutra je u Kraljevu proglašen Dan žalosti, a zastave u kasarni su spuštene na pola koplja Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza UN-a, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu gde će sutra biti proglašen Dan žalosti. Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo