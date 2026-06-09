(Video) "Moj dan još nije došao": Aleksandar boluje od neizlečive bolesti, ali on je vitez i to kakav! Ne da da mu MS oduzme snagu - na sebi nosi oklop od 30 kila, samo šlem ima do 7 kg!

Blic pre 8 minuta
(Video) "Moj dan još nije došao": Aleksandar boluje od neizlečive bolesti, ali on je vitez i to kakav! Ne da da mu MS oduzme…

Srbija je visoko kotirana u svetskoj bohurt konkurenciji, a ekipa "Beli orlovi" je bila jedina bez zamena na poslednjem velikom turniru.

Aleksandar sam pravi opremu za sebe i ostale takmičare, inspirisan željom da oživi slavnu srpsku vitešku tradiciju. Dok mnogi posle dijagnoze multiple skleroze menjaju život iz korena, Aleksandar Urošević odlučio je da se ne preda. Nekada slep, nepokretan i bez mogućnosti da koristi desnu ruku, danas nosi mač i oklop od 30 kilograma i predstavlja Srbiju na međunarodnim turnirima u bohurtu, jednom od najtežih borilačkih sportova. Jedan od pionira ovog drevnog sporta
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