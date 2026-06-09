CLS: Novi Beograd godinu dana bez tramvajskog prevoza zbog radova na železničkoj stanici

Danas pre 27 minuta  |  Beta
CLS: Novi Beograd godinu dana bez tramvajskog prevoza zbog radova na železničkoj stanici

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da su stanovnici Novog Beograda već godinu dana bez tramvajskog prevoza, ističući da nadležni ne pružaju dovoljno informacija o trajanju radova na železničkoj stanici Novi Beograd i njihovom obimu.

U saopštenju se navodi da je poslednja zvanična informacija Sekretarijata za javni prevoz objavljena u martu ove godine, kada je najavljeno da će tramvajski saobraćaj biti obnovljen 20. aprila, ali da od tada nije bilo novih obaveštenja. CLS je ocenio da je obustava tramvajskog saobraćaja u Ulici antifašističke borbe povezana sa radovima na železničkoj stanici Novi Beograd, navodeći da ni o tim radovima nema dovoljno javno dostupnih informacija. Prema navodima te
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