Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da taj pokret trenutno ne razmišlja o koaliciji proevropskih stranaka za predstojeće parlamentarne izbore, kao i da nikakve koalicije za sada nisu dogovorene.

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, najavljujući nedavno izlazak na izbore u okviru koalicije proevropskih stranaka, izjavio je da tu ubraja Srbija centar, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije i Ekološki ustanak. Jovanović za današnje izdanje lista Nova navodi da ih koalicije trenutno „ne zanimaju“, te da će o tome razgovarati kada izbori budu raspisani. „Trenutno se bavimo dokumentom koji treba da vodu stavi u Ustav. To je naš fokus.