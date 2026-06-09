Ministarka energetike: Pregovori o prodaji NIS-a kompleksni, očekujemo da se kreću u dobrom smeru

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da država mora brzo, ali i pažljivo da donosi odluke u energetici jer takve odluke mogu da imaju posledice u narednim decenijama, saopštilo je MRE. „Razgovori u vezi sa NIS-om dobro napreduju.

Zatvorili smo veliki deo pitanja, ali je u ovom trenutku najvažnije da se završe pregovori između prodavca i kupca. Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja u transakciji. Kompanije Gaspromnjeft i MOL dobile su kratak rok od 10 dana da završe pregovore o kupoprodaji NIS-a, što će na kraju morati da odobri američka administracija. Iako su pregovori kompleksni, mi očekujemo da se kreću u dobrom smeru. Ostalo je malo vremena, radi se o važnim temama, ali se sve