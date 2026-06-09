Ministarka energetike: Pregovori o prodaji NIS-a kompleksni, očekujemo da se kreću u dobrom smeru

Danas pre 32 minuta  |  Danas Online
Ministarka energetike: Pregovori o prodaji NIS-a kompleksni, očekujemo da se kreću u dobrom smeru

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da država mora brzo, ali i pažljivo da donosi odluke u energetici jer takve odluke mogu da imaju posledice u narednim decenijama, saopštilo je MRE. „Razgovori u vezi sa NIS-om dobro napreduju.

Zatvorili smo veliki deo pitanja, ali je u ovom trenutku najvažnije da se završe pregovori između prodavca i kupca. Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja u transakciji. Kompanije Gaspromnjeft i MOL dobile su kratak rok od 10 dana da završe pregovore o kupoprodaji NIS-a, što će na kraju morati da odobri američka administracija. Iako su pregovori kompleksni, mi očekujemo da se kreću u dobrom smeru. Ostalo je malo vremena, radi se o važnim temama, ali se sve
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Insajder pre 12 minuta
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

N1 Info pre 17 minuta
Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje: Oglasila se ministarka energetike

Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje: Oglasila se ministarka energetike

Blic pre 47 minuta
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Serbian News Media pre 12 minuta
Đedović Handanović o pregovorima oko NIS-a: Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja

Đedović Handanović o pregovorima oko NIS-a: Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja

Radio 021 pre 2 minuta
Đedović: Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje

Đedović: Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje

RTV pre 1 sat
Đedović: Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje

Đedović: Kratak rok za završetak pregovora o NIS-u, najvažnije naći dugoročno rešenje

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MOLGaspromnjeft

Politika, najnovije vesti »

Sednica Skupštine opštine Kula završena posle 55 minuta: Opozicija bojkotovala, kandidati za odbornike dali kvorum

Sednica Skupštine opštine Kula završena posle 55 minuta: Opozicija bojkotovala, kandidati za odbornike dali kvorum

N1 Info pre 22 minuta
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Insajder pre 12 minuta
Štiplija: Crna Gora izvesno naredna članica EU, Srbija sama sebi otežala evropski put (VIDEO)

Štiplija: Crna Gora izvesno naredna članica EU, Srbija sama sebi otežala evropski put (VIDEO)

Insajder pre 47 minuta
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

N1 Info pre 17 minuta
Petković: Na delu čista otimačina mandata srpskom narodu od strane Kurtija i Rašića

Petković: Na delu čista otimačina mandata srpskom narodu od strane Kurtija i Rašića

RTV pre 22 minuta