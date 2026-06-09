Oglasio se Peskov, govorio je o mogućem telefonskom razgovoru Putina i Trampa i mirovnoj ulozi Evrope

Mogućnost razgovora predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, posredovanje u ukrajinskom rešenju i rezultati izbora u Jermeniji bili su glavne teme današnjeg brifinga portparola šefa države Dmitrija Peskova, prenosi TASS.

Telefonski razgovor Putina i Trampa može biti brzo dogovoren ako bude potrebno, ali za sada nije na dnevnom redu. „Znate da predsednik Putin i predsednik Tramp, kada je potrebno, imaju telefonske razgovore. Takvi razgovori mogu biti dogovarani veoma brzo. Trenutno razgovor nije na dnevnom redu.“ Svaki telefonski razgovor Putina i Trampa „mora biti dobro pripremljen“. Posrednički proces SAD u vezi sa rešenjem rata u Ukrajini trenutno je „pauziran“. Američka strana