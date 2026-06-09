Ozvaničeno: Crvena zvezda produžila ugovor sa Dejanom Davidovcem

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac produžio je ugovor sa klubom sa Malog Kalemegdana.

Obelodanjeno je da je srpski reprezentativac produžio ugovor na još dve godine. – Dejan Davidovac će tako ostati u klubu koji mu je obeležio karijeru, u kome je osvojio brojne trofeje i stigao do reprezentativnog dresa – navodi se u saopštenju na klupskom sajtu crveno-belih. Davidovac je došao u Zvezdu 2015. godine, a nakon pozajmice, od 2017. godine stekao je status standardnog prvotimca. Jedinu sezonu van kluba proveo je u dresu CSKA iz Moskve. Odigrao je 473