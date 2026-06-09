Politikolog Boban Stojanović o dešavanjima u Tivtu s avionom iz Beograda: Diplomatski skandal

Danas pre 7 sati  |  Beta
Politikolog Boban Stojanović o dešavanjima u Tivtu s avionom iz Beograda: Diplomatski skandal

Politikolog Boban Stojanović ocenio je danas kao „jednu velika glupost i diplomatski skandal“ to što je iz Beograda u Tivat, uoči samita EU i dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića sleteo avion čije putnike su crnogroske vlasti vratile.

Stojanović je u Albatros news podcastu kazao da „to nije diplomatija, to nije politika“ — to je, kako je naveo, cirkus ili nekakva bolest tinejdžerskih godina. „Znači, ne ni mladih godina, nego tinejdžerskih. Da pokažete da vas vole i u Podgorici, u Tivtu, u Crnoj Gori“, rekao je on. Smatra da se to nadovezalo na ranije skup podrške u Kumanovu, koji je, kako je kazao organizovalo ministarstvo spoljnih poslova Srbije. „Ne znam da li je to strah da će se pojaviti
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