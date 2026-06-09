Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Dok se protesti u Albaniji protiv gradnje luksuznog kompleksa u zaštićenom području, navodno povezanog sa Ivankom Tramp i Džaredom Kušnerom, ne smiruju ni posle više od dve nedelje, premijer Edi Rama tvrdi da ne odustaje od projekta. „Biće to prelep projekat, uradićemo ga i bićemo ponosni što možemo da doprinesemo Evropi“, rekao je u intervjuu za agenciju Rojters. Hiljade ljudi ponovo su na ulicama glavnog grada Tirane tražili obustavu rada na projektu Zvernec, a