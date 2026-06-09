Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta
Dok se protesti u Albaniji protiv gradnje luksuznog kompleksa u zaštićenom području, navodno povezanog sa Ivankom Tramp i Džaredom Kušnerom, ne smiruju ni posle više od dve nedelje, premijer Edi Rama tvrdi da ne odustaje od projekta. „Biće to prelep projekat, uradićemo ga i bićemo ponosni što možemo da doprinesemo Evropi“, rekao je u intervjuu za agenciju Rojters. Hiljade ljudi ponovo su na ulicama glavnog grada Tirane tražili obustavu rada na projektu Zvernec, a
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Rama u miniću i sa roze brushalterom: Albanija gori, premijer deli bizarne ai snimke (video)

Rama u miniću i sa roze brushalterom: Albanija gori, premijer deli bizarne ai snimke (video)

Blic pre 1 sat
Neviđena pobuna u Albaniji: Rama za proteste okrivio Iran, pa objavio bizaran AI snimak sebe u mini-suknji

Neviđena pobuna u Albaniji: Rama za proteste okrivio Iran, pa objavio bizaran AI snimak sebe u mini-suknji

Nova pre 2 sata
Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

BBC News pre 2 sata
Luksuzni rizort ili ekološka katastrofa? Šta je "Kušnerovo ostrvo" i zašto Albanci protestuju protiv njega

Luksuzni rizort ili ekološka katastrofa? Šta je "Kušnerovo ostrvo" i zašto Albanci protestuju protiv njega

Euronews pre 2 sata
Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

NIN pre 2 sata
Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Južne vesti pre 2 sata
Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Rama ne odustaje od kontroverznog projekta u Albaniji, a demonstranti od protesta

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersAlbanijaTiranaEdi Rama

Vojvodina, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Kolona teretnih vozila ka GP Šid, obustavljen saobraćaj na Adaševcima

Putevi Srbije: Kolona teretnih vozila ka GP Šid, obustavljen saobraćaj na Adaševcima

RTV pre 1 minut
CEO ZRENJANIN BEZ VODE: Nestanak struje zaustavio izvorište i postrojenje za prečišćavanje! CEO ZRENJANIN BEZ VODE

CEO ZRENJANIN BEZ VODE: Nestanak struje zaustavio izvorište i postrojenje za prečišćavanje! CEO ZRENJANIN BEZ VODE

Volim Zrenjanin pre 1 minut
Uhapšen kineski državljanin u Zrenjaninu zbog skladištenja opasnog otpada

Uhapšen kineski državljanin u Zrenjaninu zbog skladištenja opasnog otpada

N1 Info pre 46 minuta
Prometejeva čajanka: Marija Trandafil – žena koja je zadužila Novi Sad

Prometejeva čajanka: Marija Trandafil – žena koja je zadužila Novi Sad

RTV pre 57 minuta
IN Medija otvorila mogućnost podrške čitalaca putem PayPala

IN Medija otvorila mogućnost podrške čitalaca putem PayPala

In medija pre 41 minuta