Sutra počinje suđenje nekadašnjoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski

Danas pre 28 minuta  |  Beta
Sutra počinje suđenje nekadašnjoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski

Pripremno ročište u postupku protiv nekadašnje gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski počeće sutra, 10. juna u Višem sudu u Nišu, potvrdila je ta pravosudna ustanova. ; ;Pripremno ročište prvobitno je bilo zakazano za 20. maj, ali je potom odloženo, bez navođenja razloga za odlaganje.

Na osnovu Zakonika o krivičnom postupku prvo pojavljivanje bivše gradonačelnice pred sudom biće zatvoreno za javnost, najavljeno je ranije. Apelacioni sud u Nišu je 3. februara potvrdio optužnicu protiv Sotirovski, odbijajući kao neosnovanu žalbu njenog branioca na odluku o potvrđivanju optužnice Višeg suda od 18. decembra. Viši sud u Nišu je podigao optužnicu protiv Sotirovski zbog sumnje da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi pribavila
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