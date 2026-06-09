Dve tragedije odnele tri života, troje dece se udavilo tamo gde niko nije trebalo da se kupa: “Svi smo, kao društvo, negde pogrešili“

Predsednik Udruženja spasilaca na vodi Srbije Dragan Kerkez izjavio je danas da dve tragedije, u kojima se utopilo troje dece, nisu smele da se dese, jer su plaže na kojima su se tragedije dogodile bile neobezbeđene, da sezona kupanja na njima nije otvorena i da na njima niko nije trebalo da se kupa.

Komentarišući smrti utapanjem dvojice dečaka, starosti 11 i 12 godina, u Južnoj Moravi 7. juna, kao i utapanje devojčice stare 14 godina u Velikoj Plani dan kasnije, Kerkez je rekao da ga to podseća na jun 2021. godine, kada je u jednoj nedelji izgubljeno šest mladih života. "Dolazimo do toga da u oba slučaja imamo jednu istu karakteristiku, a to je da su se utapanja desila na mestima na kojima nije trebalo to da se desi. Tačnije, kupanja nije trebalo da bude tu",