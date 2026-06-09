Pokuševski poziva navijače Partizana Penjaroja: Ništa još nije gotovo, radili smo na detaljima

BEOGRAD: Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred treću utakmicu finala plej-ofa ABA lige da ništa još nije gotovo u finalnoj seriji i dodao da su "crno-beli" spremni da odigraju dobar meč protiv Dubaija.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 19 časova ekipu Dubaija u Beogradskoj areni. Dubai vodi 2:0 u seriji i ukoliko sutra zabeleži pobedu osvojiće titulu šampiona ABA lige. "Očekivanja su da pobedimo utakmicu, tako da ništa još nije gotovo. Verujem da smo spremni da odigramo sutra dobar meč. Radili smo na detaljima koje moramo da poboljšamo. Što se tiče navijača, nadam se da će nam pomoći da ostvarimo važan trijumf, a igrači će dati sve od sebe, u to verujem",