Pretoplo pa obrt: Od ovog datuma vreme se menja, stižu nepogode. Ovo je detaljna prognoza

U Srbiji nas očekuje toplo vreme do srede, a od četvrtka dolazi zahlađenje sa kišom i svežijim temperaturama.

U Srbiji će do srede biti veoma toplo i sparno vreme, a od četvrtka sledi zahlađenje prvo na severu i zapadu zemlje, a u petak i u ostalim predelima sveže uz dnevnu temperaturu od 18 do 21 stepen, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. - Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar