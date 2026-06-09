Težak poraz Srpkinja od Danske: Do Mundijala kroz dva kruga baraža

Dnevnik pre 2 sata
Težak poraz Srpkinja od Danske: Do Mundijala kroz dva kruga baraža

Ženska fudbalska reprezentacija Srbija završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za Prvenstvo sveta porazom od Danske – 1:4 (1:4) u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Sve je praktično bilo rešeno posle 45 minuta igre kada su gošće opravdale ulogu favorita i stekle ubedljivu prednost. Tračak nade ukazao se posle gola koji je postigla Alegra Poljak, ali Dankinje su u finišu prvog dela igre potvrdile kvalitet. Prvo je Harder iz jedanaesterca postigla treći gol za svoju reprezentaciju, a zatim je evrogolom Vangsgard stavila, pokazalo se kasnije, tačku na konačan ishod meča. Srbija je tokom grupne faze odigrala nekoliko veoma dobrih
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