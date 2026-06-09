Đedović Handanović: Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja u transakciji koja se tiče NIS-a

(Foto: Shutterstock/Adam Radosavljevic) Razgovori u vezi sa prodajom većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) dobro napreduju i Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja u transakciji, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kako je kazala, zatvoren je veliki deo pitanja, ali je u ovom trenutku najvažnije da se završe pregovori između prodavca i kupca. - Kompanije Gaspromnjeft i MOL dobile su kratak rok od 10 dana da završe pregovore o kupoprodaji NIS-a, što će na kraju morati da odobri američka administracija -rekla je Đedović Handanović, a prenosi ministarstvo. Ona je istakla da, iako su pregovori kompleksni, očekuje da se kreću u dobrom smeru. - Ostalo je malo vremena, radi se o